Дослідники з'ясували, чи роблять релігія і віра людину щасливішою

Раніше вчені стверджували, що віруючі люди апріорі щасливіші. Нове дослідження показало, що це не зовсім так.

Люди, які не вірять в Бога, можуть бути не менш щасливі, ніж ті, хто не уявляє свого життя без віри. До такого висновку прийшли вчені з Кельнського університету, опублікувавши дані в Journal of Happiness Studies.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Результати базуються на дослідженнях щастя, проведених в 24 країнах, під час яких респондентам ставили запитання як про релігійні переконання, так і про рівень задоволеності життям. Вчені розділили рівні віри і невіри на кілька категорій – "невіруючі", "твердо релігійні", "слабо релігійні" – і виявили, що представники майже всіх груп, крім "слабо релігійних", показали однаковий рівень задоволеності життям. У згаданій же цей показник був нижчим.

Отримані дані суперечили давно існуючій думці, що переконані християни і послідовники інших конфесій більш щасливі і задоволені своїм життям, ніж ті, хто не сповідує жодної релігії. Разом з тим з'ясувалося, що або тверда віра в Бога, або сильні атеїстичні погляди з більшою ймовірністю призведуть до задоволення розуму, ніж вільна прихильність до релігійної віри.

Раніше з'ясувати індекс щастя серед атеїстів і віруючих із 36 країн намагався вашингтонський дослідницький центр Pew Research Center. У 2019 році в своєму звіті він зазначив, що активно релігійні люди були щасливіші, ніж нерелігійні, в половині країн, що беруть участь в дослідженні. З'ясувалося, що релігійні люди були набагато щасливіші за інших не тільки в США, але і в Японії, Австралії та Німеччині.

Британське дослідження, проведене вченими з Ланкастерського університету цієї весни, показало, що підлітки, які вірять в Бога, мають більш високі результати GCSE, ніж інші.

Кельнські дослідники заявили, що релігія і щастя сильно залежать від країни. У суворо релігійних державах атеїсти менш задоволені своїм життям, але рейтинги поліпшуються в більш ліберальних країнах з високою часткою невіруючих. На думку експертів, це може бути пов'язано з дискримінацією атеїстів в теократії або високорелігіозних державах.

Дослідник Катаріна Полс вважає, що вплив релігії на задоволеність життям залежить від безлічі факторів, у тому числі від типу нерелігійної підгрупи, до якої належить людина, соціальної норми релігійності країни і рівня розвитку суспільства.

Раніше професор філософії Колумбійського університету Стефен Асма, який є атеїстом і вважає релігію нераціональною, заявив, що вважає критику релігії некоректною. За його словами, вона апелює до емоцій і почуттів, а деякі критикують її на підставі стандартів природничо раціональності.