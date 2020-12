Рождество на нашей улице. Что дает человеку религия, чего не может дать наука?

Профессор философии Колумбийского университета Stephen Asma, автор книги "Why We Need Religion", пытается дать свой ответ. Автор — атеист и считает религию нерациональной, а религиозные вернования — в большинстве случаев нерациональными (с чем я не могу согласиться). Но он считает критику религии со стороны таких атеистов, как Ричард Докинз, Эдвард Уилсон или Сэм Харрис, не вполне корректной. Почему?

Потому что они критикуют религию на основании стандартов естественнонаучной рациональности (рассматривая ее на уровне неокортекса). А религия апеллирует к эмоциям и чувствам (работает на уровне лимбической системы мозга или "мозга млекопитающего").

Религия обладает непосредственным доступом к нашему эмоциональному миру (этот мир не работает с понятиями истины и лжи, а действует на уровне базовых эмоций — страх, ярость, влечение, боль и страдание и тп). А вот наука не достает до этой глубинной сферы.

Конечно, наука может дать нам эмоциональные переживания (интерес, чувство восхищения или удивления перед величием природы). Но наш эмоциональный мир более глубокий и более разнообразный. В этом мире естественные науки имеют мало влияния или вовсе никакого.

Религиозные практики и ритуалы дают нам ощущения внутреннего мира, дают нам внутреннюю силу и удовлетворенность. Они помогают нам "чувствовать себя хорошо". Это разновидность терапии, социально-культурного анальгетика.

Как говорит автор в конце статьи — Religion is the most powerful cultural response to the universal emotional life that connects us all. Отлично. Но тут у меня возникает множество вопросов уже к нему непосредственно. Здесь я озвучу только некоторые:

— А почему именно религия обладает таким терапевтическим воздействием? Почему именно она так глубоко проникает в наш биологический мир?

Получается, что религия имеет очень мощное эволюционное оправдание. Неверно считать ее сферой действия только лимбическую систему ("мозг млекопитающего"). Ведь только люди создают религиозные коды, которые работают с этой системой.

— Считать религию иррациональной, пользуясь стандартами естественной науки, — это по меньшей мере ошибка. Сама наша рациональность глубже и шире, чем рациональность естественных наук.

Добро-зло, справедливое-несправедливое, прекрасное-безобразное и многие другие базовые понятия предполагают рациональность, не сводимую к естественным наукам. Не потому ли естественно-научный подход не так глубоко затрагивает внутренний мир человека?

Более того, понятия "реальность", "истина", "смысл", "понимание" не могут быть в достаточной мере раскрыты и истолкованы в контексте естественнонаучной методологии.

Как не стремится наш автор "оправдать" религию с точки зрения эмоционального мира, мы нуждаемся в религии не только потому, что обладаем эмоциями. Но и потому, что мы мыслим…

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.