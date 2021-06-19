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Умелец из Сети обул живого муравья и "обезоружил" москита (видео)

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миниатюра, мастер, обувь, муравей
Фото: коллаж Фокус

В своей работе мужчина использует только карандаш и резец, создавая микроскопические вещи.

Тиктокер под ником pencilengraving, который зарегистрировался в популярной соцсети лишь 14 июня этого года, стремительно набирает количество подписчиков, поскольку демонстрирует недюжинный талант в создании микроскопических вещей, используя для этого простой карандаш и вытачивая из него миниатюрные музыкальные инструменты, оружие и прочее.

Но настоящий восторг он вызвал у пользователей TikTok после того, как смастерил шесть крошечных ботиночек, в которые обул живого муравья. При этом он не только соблюдал все пропорции, но и сумел сделать обувь максимально реалистичной.

@pencilengraving

Ant 🐜 shoes 👞 ##sculpture ##engraving ##carving ##carve ##carve ##engrave

♬ Angelina - Lou Bega

Видео собрало более 5 млн просмотров и стало вирусным. Правда, нашлись те, кто обвинил автора в жестоком обращении с насекомым, однако тех, кто восхитился работой мастера, было в разы больше.

Кроме обуви для муравья, pencilengraving создал также насадку на хоботок для москита, что является не менее филигранной работой.

@pencilengraving

Annoying mosquito 🦟 ##engraving ##carving ##sculpture ##engrave ##pencil ##fypツ

♬ original sound - PencilEngraving

Еще один пример виртуозного владения резцом на грифеле – маска для мухи:

@pencilengraving

Helmet of the fly 🪰 🪖##sculptire ##pencil

♬ original sound - PencilEngraving

Ранее мы писали, как тиктокер показал пользователям рецепт пиццы на основе арбуза. Далеко не все подписчики оценили гастрономический микс из ягоды, кетчупа, сыра и колбасы.