Умелец из Сети обул живого муравья и "обезоружил" москита (видео)
В своей работе мужчина использует только карандаш и резец, создавая микроскопические вещи.
Тиктокер под ником pencilengraving, который зарегистрировался в популярной соцсети лишь 14 июня этого года, стремительно набирает количество подписчиков, поскольку демонстрирует недюжинный талант в создании микроскопических вещей, используя для этого простой карандаш и вытачивая из него миниатюрные музыкальные инструменты, оружие и прочее.
Но настоящий восторг он вызвал у пользователей TikTok после того, как смастерил шесть крошечных ботиночек, в которые обул живого муравья. При этом он не только соблюдал все пропорции, но и сумел сделать обувь максимально реалистичной.
@pencilengraving
Ant 🐜 shoes 👞 ##sculpture ##engraving ##carving ##carve ##carve ##engrave♬ Angelina - Lou Bega
Видео собрало более 5 млн просмотров и стало вирусным. Правда, нашлись те, кто обвинил автора в жестоком обращении с насекомым, однако тех, кто восхитился работой мастера, было в разы больше.
Кроме обуви для муравья, pencilengraving создал также насадку на хоботок для москита, что является не менее филигранной работой.
@pencilengraving
Annoying mosquito 🦟 ##engraving ##carving ##sculpture ##engrave ##pencil ##fypツ♬ original sound - PencilEngraving
Еще один пример виртуозного владения резцом на грифеле – маска для мухи:
@pencilengraving
Helmet of the fly 🪰 🪖##sculptire ##pencil♬ original sound - PencilEngraving
Ранее мы писали, как тиктокер показал пользователям рецепт пиццы на основе арбуза. Далеко не все подписчики оценили гастрономический микс из ягоды, кетчупа, сыра и колбасы.