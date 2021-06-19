Умілець із Мережі взув живого мураху й "обеззброїв" москіта (відео)

У своїй роботі чоловік використовує тільки олівець і різець, створюючи мікроскопічні речі.

Тіктокер під ніком pencilengraving, який зареєструвався в популярній соцмережі лише 14 червня цього року, стрімко набирає кількість підписників, оскільки демонструє неабиякий талант у створенні мікроскопічних речей, використовуючи для цього простий олівець і виточуючи з нього мініатюрні музичні інструменти, зброю та інше.

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Але справжнє захоплення він викликав у користувачів TikTok після того, як змайстрував шість крихітні черевички, в які взув живого мураху. При цьому він не тільки дотримувався всіх пропорцій, але й зумів зробити взуття максимально реалістичним.

Відео зібрало понад 5 млн переглядів і стало вірусним. Правда, знайшлися ті, хто звинуватив автора в жорстокому поводженні з комахою, однак тих, хто захопився роботою майстра, було в рази більше.

Крім взуття для мурахи, pencilengraving створив також насадку на хоботок для москіта, що є не менш філігранною роботою.

Ще один приклад віртуозного володіння різцем на грифелі – маска для мухи:

Раніше ми писали, як тіктокер показав користувачам рецепт піци на основі кавуна. Далеко не всі користувачі оцінили гастрономічний мікс із ягоди, кетчупу, сиру і ковбаси.