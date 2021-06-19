Даже не была беременна? В ЮАР не нашли доказательств рождения 10 детей одновременно

Властям Южно-Африканской Республики не удалось найти доказательств, подтверждающих громкий рекорд.

Власти ЮАР заявили, что не смогли найти доказательств того, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле из южноафриканской провинции Гаутенга родила 10 детей.

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Правительство провинции Гаугинг опубликовало в Twitter официальное заявление, в котором сказано, что не удалось обнаружить никаких записей о женщине, родившей такое количество детей одновременно.

"Ни в одной из больниц провинции, государственных или частных, нет никаких записей о таких родах", – сказано в заявлении.

[ + – ] Сообщение правительства провинции Гаугинг

Муж женщины вместе со своей семьей также опубликовали заявление, в котором говорится, что младенцев не существует.

"Он предпринял несколько попыток навестить свою жену и младенцев, но она не раскрыла свое местонахождение", – говорится в заявлении.

[ + – ] Заявление мужа женщины

В свою очередь, The Daily Beast сообщает, что на этой неделе органы здравоохранения ЮАР заключили женщину под стражу для психиатрической экспертизы.

Также сообщается, что экспертиза не показала никаких признаков того, что Госиаме Тамара Ситхоле была беременна.

Ранее сообщалось, что Госиаме Тамара Ситхоле побила мировой рекорд Халимы Сиссе из Мали, родившей в прошлом месяце 9 детей, и воспроизвела на свет 10 малышей.

Напомним, Халима Сиссе родила девятерых детей: четырех мальчиков и пять девочек. Изначально врачи ожидали, что будет семь младенцев, однако их оказалось больше.