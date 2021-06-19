Навіть не була вагітна? У ПАР не знайшли доказів народження 10 дітей одночасно

Владі Південно-Африканської Республіки не вдалося знайти доказів, що підтверджують гучний рекорд.

Влада ПАР заявили, що не змогли знайти доказів того, що 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле з південноафриканської провінції Гаутенг народила 10 дітей.

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Уряд провінції Гаугінг опублікувало в Twitter офіційну заяву, в якій сказано, що не вдалося виявити ніяких записів про жінку, яка народила таку кількість дітей одночасно.

"Ні в одній з лікарень провінції, державних або приватних, немає ніяких записів про такі пологи", — сказано в заяві.

[ + – ] Повідомлення уряду провінції Гаугінг

Чоловік затриманої разом зі своєю сім'єю також опублікували заяву, в якій говориться, що немовлят не існує.

"Він зробив кілька спроб відвідати свою дружину і дітей, але вона не розкрила своє місцезнаходження", — йдеться в заяві.

[ + – ] Заява чоловіка жінки

У свою чергу, The Daily Beast повідомляє, що на цьому тижні органи охорони здоров'я ПАР уклали жінку під варту для психіатричної експертизи.

Також повідомляється, що експертиза не показала жодних ознак того, що Госіаме Тамара Сітхоле була вагітна.

Раніше повідомлялося, що Госіаме Тамара Сітхоле побила світовий рекорд Халіми Сіссе з Малі, яка народила минулого місяця 9 дітей, і відтворила на світ 10 малюків.

Нагадаємо, Халима Сіссе народила дев'ятьох дітей: чотирьох хлопчиків і п'ять дівчаток. Спочатку лікарі чекали, що буде сім немовлят, проте їх виявилося більше.