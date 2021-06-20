"Уничтожил мой народ". В Черкесске (РФ) депутат снял плакат с Суворовым (видео)

"Это то же самое, если бы здесь поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ", — заявил Адлер Туркменов в видеообращении.

В российском городе Черкесск (Карачаево-Черкесская республика) разместили плакат с изображением российского полководца Александра Суворова. Но по просьбе местного депутата его убрали. Об этом сообщает телеграм-канал "Многонационал", который и опубликовал видеообращение.

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Член президиума партии "Справедливая Россия" Адлер Туркменов возмутился наличию баннера с Суворовым в Карачаево-Черкесии. По его словам, полководец для его региона, как и Сталин, который депортировал карачаевский народ.

"Я прошу вас, уберите, пожалуйста, этот памятник. Обращаюсь ко всем. Этот плакат здесь не нужен, он возмущает всех ногайцев. Всю нагойскую общественность, потому что Суворов — это тот человек, который практически уничтожил мой нагойский народ", — утверждал депутат.

[ + – ] Обращение Туркменова.

На следующий день плакат убрали, о чем Туркменов написал на своей странице в Instagram.

"Благодарю всю нашу республиканскую общественность за понимание и искреннюю поддержку. Плакат который по недоумению был установлен в Черкесске уже снят !!!" (Орфография и пунктуация автора — Фокус), — утверждает депутат "Справедливой России".

Произошедшим возмутились русские националисты, пропагандист "ДНР" Даниил Безсонов и поддерживающий сепаратистов в Украине и Азербайджане военный корреспондент Юрий Котенок. Они считают, что Туркменов представляет "турецкий мир" в России.

"Туркменов — ещё один многонациональный политик трактующий историю с протурецких позиций в русофобском ключе, по сути, выступая лоббистом турецких национальных интересов в РФ", — пишут в телеграм-канале "Многонациональный".

Как сообщает российское издание "Глобус", заказчиком установки плакатов в городе Серов является рекламное агентство из Москвы, вероятно, оно также было инициатором размещения плаката и в других городах.

Ногайцы — тюркоязычный народ на Северном Кавказе РФ. Их численность в Караево-Черкесии достигает 15,5 тысячи человек. В 1783 году на Кубани было восстание ногайцев против Российской империи. Во главе российских войск выступил Александр Суворов, который полностью подавил восстание.

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