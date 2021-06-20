"Знищив мій народ". У Черкеську (РФ) депутат зняв плакат з Суворовим (відео)

"Це те ж саме, якби тут поставили пам'ятник Сталіну, який депортував карачаївський народ", — заявив Адлер Туркменов у відеозверненні.

У російському місті Черкеськ (Карачаєво-Черкеська республіка) розмістили плакат із зображенням російського полководця Олександра Суворова. Але на прохання місцевого депутата його прибрали. Про це повідомляє телеграм-канал "Багатонаціональній", який і опублікував відеозвернення.

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Член президії партії "Справедлива Росія" Адлер Туркменії обурився наявності банера з Суворовим в Карачаєво-Черкесії. За його словами, полководець для його регіону, як і Сталін, який депортував карачаївський народ.

"Я прошу вас, приберіть, будь ласка, цей памʼятник. Звертаюся до всіх. Цей плакат тут не потрібен, він обурює всіх ногайців. Всю ногайську громадськість, тому що Суворов — це та людина, яка практично знищила мій ногайський народ", — стверджував депутат.

[ + – ] Звернення Туркменова.

На наступний день плакат прибрали, про що Туркменов написав на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую всій нашій республіканській громадськості за розуміння і щиру підтримку. Плакат, який був встановлений в Черкеську вже знятий !!!" (Орфографія і пунктуація автора — Фокус), — стверджує депутат "Справедливої Росії".

Подією обурилися російські націоналісти, пропагандист "ДНР" Данило Бессонов і військовий кореспондент Юрій Котенок, який підтримує сепаратистів в Україні та Азербайджані. Вони вважають, що Туркменов представляє "турецький світ" в Росії.

"Туркменов — ще один багатонаціональний політик трактує історію з протурецьких позицій в русофобські ключі, по суті, виступаючи лобістом турецьких національних інтересів в РФ", — пишуть в телеграм-каналі "Багатонаціональний"

Як повідомляє російське видання "Глобус", замовником установки плакатів в місті Сєров є рекламне агентство з Москви, ймовірно, воно також було ініціатором розміщення плакатів і в інших містах.

Ногайці — тюркомовний народ на Північному Кавказі РФ. Їх чисельність у Караєва-Черкесії сягає 15,5 тисячі осіб. У 1783 році на Кубані було повстання ногайців проти Російської імперії. На чолі російських військ виступив Олександр Суворов, який повністю придушив повстання.

Нагадаємо, турагент з РФ зраділа тому в Ялті. Але пізніше вона сказала, що її слова були невірно зрозуміли.

Раніше жителі російського села звернулися до Ангели Меркель з проханням побудувати їм дороги. Вони вже 13 років намагаються безрезультатно домогтися будівництва дороги в уряду.