В детском лагере под Москвой девушка убила коллегу из-за спора кто лучший вожатый

По информации правоохранителей, студентки жили в одной комнате. В ночь инцидента они выпивали.

В детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья произошел конфликт между двумя вожатыми, в ходе которого одна погибла от рук другой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника, девушка погибла от ножевого ранения. Также, по информации правоохранителей, участницы конфликта не были знакомы до начала работы в лагере.

Позже ТАСС со ссылкой на информатора в правоохранительных органах сообщило, что спор между девушками завязался во время распития алкоголя. Они начали конфликтовать выясняя кто из них лучший вожатый. По словам источника, выжившая девушка осталась с незначительными ранами на руке из-за того, что выхватила у оппонентки нож.

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила журналистам, что надзорное ведомство уже начало проверку по факту убийства в детском лагере, в ходе которой правоохранители дадут оценку соблюдению законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

А в Главном следственном управлении СК по Московской области рассказали, что 23-летнюю вожатую задержали по подозрению в убийстве 20-летней коллеги, которую обнаружили с тремя ножевыми ранениями в груди. Сообщается, что они проходили в лагере студенческую практику и жили в одной комнате.

Издание "РИА Новости" со ссылкой на свой источник рассказало, что инцидент произошел около двух часов ночи в лагере "Лесной лорд", который находится в поселке Доброе.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что оккупационная администрация Крыма отдала Чечне землю в Алуште под строительство детского лагеря.

Также сообщалось, что в США был обнаружен детский лагерь, в котором, по версии правоохранителей, несовершеннолетних готовили к вооруженным атакам в школах.