У дитячому таборі під Москвою дівчина вбила колегу через суперечку, хто кращий вожатий

За інформацією правоохоронців, студентки жили в одній кімнаті. У ніч інциденту вони випивали.

У дитячому таборі в Пушкінському районі Підмосков'я стався конфлікт між двома вожатими, у ході якого одна загинула від рук іншої. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами співрозмовника, дівчина загинула від ножового поранення. Також, за інформацією правоохоронців, учасниці конфлікту не були знайомі до початку роботи в таборі.

Пізніше ТАСС з посиланням на інформатора в правоохоронних органах повідомило, що суперечка між дівчатами зав'язалася під час розпивання алкоголю. Вони почали конфліктувати, з'ясовуючи, хто з них кращий вожатий. За словами джерела, дівчина, яка вижила, залишилася з незначними ранами на руці через те, що вихопила в опонентки ніж.

Представниця прокуратури Московської області Наталія Григор'єва повідомила журналістам, що наглядове відомство вже почало перевірку за фактом вбивства в дитячому таборі, у ході якої правоохоронці дадуть оцінку дотриманню законодавства при організації відпочинку та оздоровлення дітей.

А в Головному слідчому управлінні СК по Московській області розповіли, що 23-річну вожату затримали за підозрою у вбивстві 20-річної колеги, яку виявили з трьома ножовими пораненнями в груди. Повідомляється, що вони проходили в таборі студентську практику і жили в одній кімнаті.

Видання "РИА Новости" з посиланням на своє джерело розповіло, що інцидент стався близько другої години ночі в таборі "Лісовий лорд", який розташований у селищі Добра.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що окупаційна адміністрація Криму віддала Чечні землю в Алушті під будівництво дитячого табору.

Також повідомлялося, що в США був виявлений дитячий табір, у якому, за версією правоохоронців, неповнолітніх готували до збройних атак у школах.