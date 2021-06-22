Из-за скандала с налогами: в США требуют запретить Джеффу Безосу возвращаться из космоса на Землю

Всего были поданы две петиции, которые показывают – 25 самых богатых американцев практически не платили налоги на прибыль. Их подписали уже более 100 тысяч человек

На сайте Change.org появились две петиции с требованием не пускать на Землю миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, когда он, наконец, отправится в космос. Об этом пишет Business Insider.

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На момент публикации их подписали около ста тысяч человек и количество поддерживающих эту идею – растет с каждой секундой.

"Миллиардеров не должно существовать… на Земле или в космосе, но если они решат полететь в космос, они должны остаться там", — пишут авторы одной из петиций.

Во второй петиции, которую подписали более 21 тысячи человек, Безоса сравнивают с злодеем Лексом Лютором из комиксов про Супермена.

"На самом деле он злой повелитель, одержимый мировым господством. Мы знаем это много лет… Между тем наше правительство поддерживает и позволяет этому случиться. Возможно, это наш последний шанс, прежде чем они включат микрочипы 5G и совершат массовый захват", — сообщают авторы второй петиции.

Напомним, 20 июля Джефф Безос отправится в космос на борту корабля New Shepard своей компании Blue Origin. Компанию миллиардеру составят его брат Марк и победитель аукциона, заплативший за полет 28 миллионов долларов.

Джефф Безос — лидер ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. На 22 июня состояние бизнесмена оценивается в 198 миллиардов долларов. И созданию петиции поспособствовал скандал с подоходным налогом. Оказалось, что 25 богатейших американцев, а это не только Безос, но также Илон Маск, Уоррен Баффет и Майкл Блумберг, платят подоходный налог по более низкой ставке, чем обычные граждане США.

Информация об этом появилась на сайте ProPublica. Согласно финансовым отчетам, полученным журналистами, Безос вообще не платил подоходный налог в 2007 и 2011 годах, Маск в 2018 году. В других случаях уплаченный налог составил меньше одного процента заработанного за год дохода. В общем, за 15 лет 25 богатейших людей США платили налоги в среднем по ставке 15,8% — это меньше рядового американца. Но примечательно, что закон они при этом не нарушали.

Дело в том, что большая часть их доходов приходится на рост стоимости принадлежащих им акций. Так, Уоррен Баффет, став в 2014-2018 годах богаче на 99 миллиардов долларов, заплатил всего 973 миллиона подоходного налога.

Публикация данных спровоцировала дискуссию о налоговой политике и растущем неравенстве.

"Мы были порядком удивлены, когда узнали, что вы можете на законном основании сводить свой подоходный налог к ​​нулю, если вы миллиардер", — заявил редактор сайта ProPublica Джесси Айсинджер. Откуда он получил сенсационную информацию, редактор не сообщил, отметив только, что это был "озабоченный этой проблемой аноним". ФБР уже начала проверку.