Через скандал з податками: у США вимагають заборонити Джеффу Безосу повертатися з космосу на Землю

Усього було подано дві петиції, які показують — 25 найбагатших американців практично не платили податки на прибуток. Їх підписали вже понад 100 тисяч осіб

На сайті Change.org зʼявилися дві петиції з вимогою не пускати на Землю мільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса, коли він, нарешті, відправиться в космос. Про це пише Business Insider.

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На момент публікації їх підписали близько ста тисяч чоловік і кількість людей, які підтримують цю ідею — зростає з кожною секундою.

"Мільярдерів не повинно існувати … на Землі або в космосі, але якщо вони вирішать полетіти в космос, вони повинні залишитися там", — пишуть автори однієї з петицій.

У другій петиції, яку підписала понад 21 тисяча осіб, Безоса порівнюють з лиходієм Лексом Лютором з коміксів про Супермена.

"Насправді він злий король, одержимий світовим пануванням. Ми знаємо це багато років … Тим часом наш уряд підтримує і дозволяє цьому статися. Можливо, це наш останній шанс, перш ніж вони включать мікрочипи 5G і здійснять масове захоплення", — повідомляють автори другої петиції.

Нагадаємо, 20 липня Джефф Безос відправиться в космос на борту корабля New Shepard своєї компанії Blue Origin. Компанію мільярдерові складуть його брат Марк і переможець аукціону, який заплатив за політ 28 мільйонів доларів.

Джефф Безос — лідер щорічного рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes. На 22 червня статки бізнесмена оцінюються в 198 мільярдів доларів. І створенню петиції посприяв скандал з прибутковим податком. Виявилося, що 25 найбагатших американців, а це не тільки Безос, але також Ілон Маск, Воррен Баффет і Майкл Блумберг, платять прибутковий податок за нижчою ставкою, ніж звичайні громадяни США.

Інформація про це зʼявилася на сайті ProPublica. Відповідно до фінансових звітів, отриманих журналістами, Безос узагалі не платив прибутковий податок у 2007 і 2011 роках, Маск у 2018 році. В інших випадках сплачений податок становив менше одного відсотка заробленого за рік доходу. Загалом, за 15 років 25 найбагатших людей США платили податки в середньому за ставкою 15,8% — це менше рядового американця. Але примітно, що закон вони при цьому не порушували.

Справа в тому, що більша частина їхніх доходів припадає на зростання вартості належних їм акцій. Так, Воррен Баффет, ставши у 2014-2018 роках багатшим на 99 мільярдів доларів, заплатив за все 973 мільйони прибуткового податку.

Публікація спровокувала дискусію про податкову політику і зростання нерівності.

"Ми були здивовані, коли дізналися, що ви можете на законних підставах зводити свій прибутковий податок до нуля, якщо ви мільярдер", — заявив редактор сайту ProPublica Джессі Айсінджер. Звідки він отримав сенсаційну інформацію, редактор не повідомив, зазначивши тільки, що це був "стурбований цією проблемою анонім". ФБР уже почало перевірку.