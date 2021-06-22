Президент Филиппин пригрозил тюрьмой всем, кто откажется прививаться от COVID-19 (видео)

Если люди и дальше будут отказываться от вакцины против COVID-19, Дутерте грозит им вкалывать препарат, предназначенный для свиней.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюремным заключениям людям за отказ от прохождения вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает CNN.

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Причиной такого заявления послужила вспышка коронавируса в Филиппинах. В стране зафиксировано более 1,3 млн случаев вируса и больше 23 тысяч смертей. Поэтому, по словам Дутерте, нужно выбирать между заключением и прививкой.

"Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Вам выбирать: вакцинация или я отправлю вас за решетку", — заявил Дутерте.

Президент добавил, что если люди и дальше будут отказываться от получения прививки, то он свяжется с местными властями. Таким людям будут вкалывать ивермектин (противопаразитный препарат для животных против SARS-COV-2, — Фокус), который предназначен для свиней.

По состоянию на 20 июня власти Филиппин полностью вакцинировали 2,1 миллиона человек., при планах властей вакцинировать до 70 миллионов человек в нынешнем году. Всего в стране проживает 110 млн людей.

Напомним, в августе прошлого года президент Дутерте заявил о готовности испытать на себе российскую вакцину от COVID-19. Ранее президент приказывал расстреливать людей, которые не соблюдают карантин.