Президент Філіппін пригрозив в'язницею всім, хто відмовиться щепитися від COVID-19 (відео)

Якщо люди й надалі відмовлятимуться від вакцини проти COVID-19, Дутерте загрожує їм колоти препарат, призначений для свиней.

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив тюремними ув'язненнями людям за відмову від проходження вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляє CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Причиною такої заяви послужив спалах коронавірусу у Філіппінах. У країні зафіксовано понад 1,3 млн випадків вірусу і більше 23 тисяч смертей. Тому, за словами Дутерте, потрібно вибирати між увʼязненням та щепленням.

"Не зрозумійте мене неправильно, в цій країні криза. Вам вибирати: вакцинація чи я відправлю вас за ґрати", — заявив Дутерте.

Президент додав, що якщо люди й надалі відмовлятимуться від отримання щеплення, то він зв'яжеться з місцевою владою. Таким людям будуть працювати івермектин (протипаразитний препарат для тварин проти SARS-COV-2, — Фокус), який призначений для свиней.

Станом на 20 червня влада Філіппін повністю вакцинувала 2,1 мільйон осіб, при планах влади вакцинувати до 70 мільйонів осіб у нинішньому році. Всього в країні проживає 110 млн людей.

Нагадаємо, в серпні минулого року президент Дутерте заявив про готовність випробувати на собі російську вакцину від COVID-19. Раніше президент наказував розстрілювати людей, які не дотримуються карантину.