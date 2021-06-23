Плотоядные бактерии спасли мраморные статуи Микеланджело от трупных пятен

В Итальянском национальном агентстве новых технологий перепробовали 1000 бактерий, прежде чем выбрать восемь самых эффективных.

Почти 500 лет назад герцога Алессандро де Медичи соблазнили обещанием провести ночь с красивой вдовой, но вместо романтического свидания его ждала смерть от ножа киллера, нанятого его кузеном. Тело правителя Флоренции было помещено в могилу своего отца. При этом его забальзамировали, как попало, что со временем обернулось очень неприятными последствиями, пишет CBS News.

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В 2019 году итальянские искусствоведы и реставраторы заметили, что мраморные статуи в капелле Медичи, сделанные великим Микеланджело, стали казаться более грязными, чем обычно.

Отмечается, что впервые об изменении цвета скульптур, которые стали темнеть и покрываться пятнами, говорилось еще в 1595 году, но инструментов для их удаления тогда не существовало, как и объяснений, что это за следы и откуда они.

В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии выяснил, что скрывается за грязью: это были жидкости тела, вытекающие из неправильно забальзамированного трупа Алессандро де Медичи, которые просочились в статуи Заката и Рассвета, украшавшие могилу его отца.

Чистить скульптуры с помощью абразивов и щеток было очень небезопасно с точки зрения сохранения целостности шедевров. Однако решение, как их спасти, все же нашлось.

Биолог из Итальянского национального агентства новых технологий Анна Роза Спрокати отобрала из своего каталога более 1000 бактерий, чтобы проверить их на способность удалять трупные пятна. Сначала она столкнулась с неудачей, поскольку некоторые бактерии поедали не только человеческие останки, но и хрупкий каррерский мрамор. Однако администрация музея часовни не теряла надежды на помощь бактерий, будучи уверенной, что они в любом случае будут более эффективными, чем агрессивные химикаты или абразивы.

В конце концов команда Спрокати отобрала восемь самых многообещающих бактерий и проверила их на сетке за алтарем церкви. Те, которые показали самый лучший результат, были затем помещены на гробницу Джулиано де Лоренцо, в частности, на статуи Ночи и Дня. Бактерии успешно очистили волосы и глаза Ночи от скопившегося налета.

[ + – ] Над усыпальницей семьи Медичи Микеланджело трудился 10 лет Фото: Википедия

После короткой паузы из-за пандемии COVID-19 команда нанесла свои лучшие плотоядные бактерии, Serratia ficaria SH7, в виде микробного геля на гробницу, покрытую пятнами. Они отлично справились с поставленной задачей, а участки мрамора, на котором они "трудились", снова заблестели первозданной чистотой.

Итальянский скульптор Микеланджело Буанаротти поучил заказ от кардинала Джулио Медичи на постройку и украшение усыпальницы рода Медичи при церкви Сан Лоренцо во Флоренции в 1520 году. Работа продолжалась до 1526 года, а потом возобновилась в 1530 году и заняла еще 4 года.

Напомним, бактерии являются самыми доминирующими живыми существами на Земле, поэтому они могут быть гораздо более пригодными для космических путешествий и контакта, чем люди.