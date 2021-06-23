М'ясоїдні бактерії врятували мармурові статуї Мікеланджело від трупних плям

В Італійському національному агентстві нових технологій перепробували 1000 бактерій, перш ніж вибрати вісім найефективніших.

Майже 500 років тому герцога Алессандро де Медічі спокусили обіцянкою провести ніч з красивою вдовою, але замість романтичного побачення на нього чекала смерть від ножа кілера, найнятого його кузеном. Тіло правителя Флоренції було поміщено в могилу свого батька. При цьому його забальзамували абияк, що з часом обернулося дуже неприємними наслідками, пише CBS News.

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У 2019 італійські мистецтвознавці та реставратори помітили, що мармурові статуї в капелі Медічі, зроблені великим Мікеланджело, стали здаватися бруднішими, ніж зазвичай.

Зазначається, що вперше про зміну кольору скульптур, які стали темніти і покриватися плямами, йшлося ще у 1595 році, але інструментів для їх видалення тоді не існувало, як і пояснень, що це за сліди і звідки вони.

У листопаді 2019 року Національна дослідницька рада Італії зʼясувала, що ховається за брудом: це були рідини тіла, що випливають з неправильно забальзамованого трупа Алессандро де Медічі, які просочилися в статуї Занепаду і Світанку, що прикрашали могилу його батька.

Чистити скульптури за допомогою абразивів і щіток було дуже небезпечно з точки зору збереження цілісності шедеврів. Однак рішення, як їх врятувати, все ж знайшлося.

Біолог з Італійського національного агентства нових технологій Анна Роза Спрокаті відібрала зі свого каталогу більше 1000 бактерій, щоб перевірити їх на здатність видаляти трупні плями. Спочатку вона зіткнулася з невдачею, оскільки деякі бактерії поїдали не тільки людські останки, а й крихкий каррерський мармур. Однак адміністрація музею каплиці не втрачала надії на допомогу бактерій, будучи впевненою, що вони в будь-якому разі будуть ефективнішими, ніж агресивні хімікати або абразиви.

Зрештою команда Спрокаті відібрала вісім найбільш багатообіцяючих бактерій і перевірила їх на сітці за вівтарем церкви. Ті, які показали найкращий результат, були потім поміщені на гробницю Джуліано де Лоренцо, зокрема, на статуї Ночі і Дня. Бактерії успішно очистили волосся і очі Ночі від скупченого нальоту.

[ + – ] Над усипальницею сім'ї Медічі Мікеланджело працював 10 років Фото: Вiкiпедiя

Після короткої паузи через пандемію COVID-19 команда нанесла свої кращі мʼясоїдні бактерії, Serratia ficaria SH7, у вигляді мікробного гелю на гробницю, покриту плямами. Вони відмінно впоралися з поставленим завданням, а ділянки мармуру, на якому вони "працювали", знову заблищали первозданною чистотою.

Італійський скульптор Мікеланджело Буонаротті отримав замовлення від кардинала Джуліо Медічі на будівництво і прикрашення усипальниці роду Медічі при церкві Сан Лоренцо у Флоренції у 1520 році. Робота тривала до 1526 року, а потім відновилася у 1530 році і зайняла ще 4 роки.

Нагадаємо, бактерії є найбільш домінуючими живими істотами на Землі, тому вони можуть бути набагато придатнішими для космічних подорожей і контакту, ніж люди.