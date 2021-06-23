Письмо в бутылке, найденное в штате Мичиган, попало к адресату через 95 лет
Послание нашла капитан прогулочного катера Дженнифер Даукер на реке Чебойган
Дженнифер Даукер все лето проводит туры по затонувшим судам в реках и озерах штата Мичиган. И бутылку с письмом она нашла во время очередного погружения. Оказалось, что послание "отправили" более 90 лет назад. Об этом пишет CNN
Дженнифер собирает артефакты прошлого, найденные на дне, так что ее внимание привлекла бутылка интересной формы, зарывшаяся в песок на дне реки Чебойган.
"Сначала я подумала, что это просто бутылка, а затем, когда я подняла ее, то увидела, что внутри все еще есть записка. Это было круто", — рассказала женщина.
За годы пробка прохудилась и в бутылку проникла вода, повредившая записку. Однако коллеги посоветовали "высушить" ее в холодильнике.
После этой процедуры стало возможно прочесть послание. Записка была датирована ноябрем 1926 года и гласила: "Сможет ли человек, который найдет эту бутылку, вернуть это письмо Джорджу Морроу, округ Чебойган, Мичиган, и сказать, где она была найдена?".
Друг Дженнифер работает в местном музее и он посоветовал разместить объявление о находке в соцсетях, потому как в их округе проживает несколько Морроу, каждый из которых мог что-то знать об адресате.
"Я решила, что мы найдем его довольно быстро, и на этом все закончится. Так что я разместила объявление и легла спать", — рассказала Дженнифер. Утром оказалось, что ее сообщение стало вирусным, им поделились более 100 тысяч раз и оно собрало более шести тысяч комментариев.
Среди них была и дочь Джорджа Морроу, Мишель Примо. Она сказала, что сразу узнала почерк отца, хоть записку и написали за 20 лет до ее рождения. Она рассказала, что ее отец родился в ноябре и ему было не больше 18 лет, когда он бросил бутылку с посланием в реку.
"Я просто вижу, как он выходит и делает это, потому что у него был день рождения. Я не знаю наверняка. Но он точно сделал бы что-то подобное", — рассказала Мишель. По ее словам, ее отец был сентиментален и любил оставлять записки для членов семьи. Он научил этому и своих детей, так что где-то ждет, пока ее найдут и бутылка с посланием от самой Мишель.
Джордж Морроу скончался в 1995 году, однако послание из прошлого вызвало много приятных воспоминаний. Мишель решила оставить послание Дженнифер на память. А та пообещала оформить его в рамку и повесить нас стену в своем магазине.
Напомним, во время ремонта знаменитого вокзала в Детройте, двое рабочих нашли послание в бутылке, замурованное в стене.