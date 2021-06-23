Письмо в бутылке, найденное в штате Мичиган, попало к адресату через 95 лет

Послание нашла капитан прогулочного катера Дженнифер Даукер на реке Чебойган

Дженнифер Даукер все лето проводит туры по затонувшим судам в реках и озерах штата Мичиган. И бутылку с письмом она нашла во время очередного погружения. Оказалось, что послание "отправили" более 90 лет назад. Об этом пишет CNN

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Дженнифер собирает артефакты прошлого, найденные на дне, так что ее внимание привлекла бутылка интересной формы, зарывшаяся в песок на дне реки Чебойган.

"Сначала я подумала, что это просто бутылка, а затем, когда я подняла ее, то увидела, что внутри все еще есть записка. Это было круто", — рассказала женщина.

За годы пробка прохудилась и в бутылку проникла вода, повредившая записку. Однако коллеги посоветовали "высушить" ее в холодильнике.

После этой процедуры стало возможно прочесть послание. Записка была датирована ноябрем 1926 года и гласила: "Сможет ли человек, который найдет эту бутылку, вернуть это письмо Джорджу Морроу, округ Чебойган, Мичиган, и сказать, где она была найдена?".

[ + – ] послание в бутылке

Друг Дженнифер работает в местном музее и он посоветовал разместить объявление о находке в соцсетях, потому как в их округе проживает несколько Морроу, каждый из которых мог что-то знать об адресате.

"Я решила, что мы найдем его довольно быстро, и на этом все закончится. Так что я разместила объявление и легла спать", — рассказала Дженнифер. Утром оказалось, что ее сообщение стало вирусным, им поделились более 100 тысяч раз и оно собрало более шести тысяч комментариев.

Среди них была и дочь Джорджа Морроу, Мишель Примо. Она сказала, что сразу узнала почерк отца, хоть записку и написали за 20 лет до ее рождения. Она рассказала, что ее отец родился в ноябре и ему было не больше 18 лет, когда он бросил бутылку с посланием в реку.

[ + – ] Дженнифер Доукер с находкой/Фото: Jennifer Dowker/Nautical North Family Adventures

"Я просто вижу, как он выходит и делает это, потому что у него был день рождения. Я не знаю наверняка. Но он точно сделал бы что-то подобное", — рассказала Мишель. По ее словам, ее отец был сентиментален и любил оставлять записки для членов семьи. Он научил этому и своих детей, так что где-то ждет, пока ее найдут и бутылка с посланием от самой Мишель.

Джордж Морроу скончался в 1995 году, однако послание из прошлого вызвало много приятных воспоминаний. Мишель решила оставить послание Дженнифер на память. А та пообещала оформить его в рамку и повесить нас стену в своем магазине.

Напомним, во время ремонта знаменитого вокзала в Детройте, двое рабочих нашли послание в бутылке, замурованное в стене.