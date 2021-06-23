Лист у пляшці, знайдений у штаті Мічиган, потрапив до адресата через 95 років
Послання знайшла капітанка прогулянкового катера Дженніфер Даукер на річці Чебойган
Дженніфер Даукер усе літо проводить тури по затонулих суднах у річках і озерах штату Мічиган. І пляшку з листом вона знайшла під час чергового занурення. Виявилося, що послання "відправили" понад 90 років тому. Про це пише CNN.
Дженніфер збирає артефакти минулого, знайдені на дні, тому її увагу привернула пляшка цікавої форми, що була зарита в пісок на дні річки Чебойган.
"Спочатку я подумала, що це просто пляшка, а потім, коли я підняла її, то побачила, що всередині все ще є записка. Це було круто", — розповіла жінка.
За роки корок продірявився і в пляшку проникла вода, яка пошкодила записку. Однак, колеги порадили "висушити" її в холодильнику.
Після цієї процедури стало можливо прочитати послання. Записка була датована листопадом 1926 року і була такою: "Чи зможе людина, яка знайде цю пляшку, повернути цей лист Джорджу Морроу, округ Чебойган, Мічиган, і сказати, де вона була знайдена?".
Друг Дженніфер працює в місцевому музеї, і він порадив розмістити оголошення про знахідку в соцмережах, оскільки в їхньому окрузі проживає кілька Морроу, кожен з яких міг щось знати про адресата.
"Я вирішила, що ми знайдемо його досить швидко, і на цьому все закінчиться. Тому я розмістила оголошення та лягла спати", — розповіла Дженніфер. Вранці виявилося, що її повідомлення стало вірусним, ним поділилися понад 100 тисяч разів і воно зібрало понад шість тисяч коментарів.
Серед них була і дочка Джорджа Морроу, Мішель Прімо. Вона сказала, що одразу впізнала почерк батька, хоч записку і написали за 20 років до її народження. Вона розповіла, що її батько народився в листопаді і йому було не більше 18 років, коли він кинув пляшку з посланням у річку.
"Я просто бачу, як він виходить і робить це, тому що в нього був день народження. Я не знаю точно. Але він точно зробив би щось подібне", — розповіла Мішель. За її словами, її батько був сентиментальним і любив залишати записки для членів сімʼї. Він навчив цьому і своїх дітей, тому десь чекає, поки її знайдуть, і пляшка з посланням від самої Мішель.
Джордж Морроу помер у 1995 році, проте послання з минулого викликало багато приємних спогадів. Мішель вирішила залишити послання Дженніфер на памʼять. А та пообіцяла оформити його в рамку і повісити на стіну у своєму магазині.
Нагадаємо, під час ремонту знаменитого вокзалу в Детройті двоє робітників знайшли послання в пляшці, замуровані в стіні.