Лист у пляшці, знайдений у штаті Мічиган, потрапив до адресата через 95 років

Послання знайшла капітанка прогулянкового катера Дженніфер Даукер на річці Чебойган

Дженніфер Даукер усе літо проводить тури по затонулих суднах у річках і озерах штату Мічиган. І пляшку з листом вона знайшла під час чергового занурення. Виявилося, що послання "відправили" понад 90 років тому. Про це пише CNN.

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Дженніфер збирає артефакти минулого, знайдені на дні, тому її увагу привернула пляшка цікавої форми, що була зарита в пісок на дні річки Чебойган.

"Спочатку я подумала, що це просто пляшка, а потім, коли я підняла її, то побачила, що всередині все ще є записка. Це було круто", — розповіла жінка.

За роки корок продірявився і в пляшку проникла вода, яка пошкодила записку. Однак, колеги порадили "висушити" її в холодильнику.

Після цієї процедури стало можливо прочитати послання. Записка була датована листопадом 1926 року і була такою: "Чи зможе людина, яка знайде цю пляшку, повернути цей лист Джорджу Морроу, округ Чебойган, Мічиган, і сказати, де вона була знайдена?".

[ + – ] Послання в пляшці

Друг Дженніфер працює в місцевому музеї, і він порадив розмістити оголошення про знахідку в соцмережах, оскільки в їхньому окрузі проживає кілька Морроу, кожен з яких міг щось знати про адресата.

"Я вирішила, що ми знайдемо його досить швидко, і на цьому все закінчиться. Тому я розмістила оголошення та лягла спати", — розповіла Дженніфер. Вранці виявилося, що її повідомлення стало вірусним, ним поділилися понад 100 тисяч разів і воно зібрало понад шість тисяч коментарів.

Серед них була і дочка Джорджа Морроу, Мішель Прімо. Вона сказала, що одразу впізнала почерк батька, хоч записку і написали за 20 років до її народження. Вона розповіла, що її батько народився в листопаді і йому було не більше 18 років, коли він кинув пляшку з посланням у річку.

[ + – ] Дженніфер Доукер із знахідкою/Фото: Jennifer Dowker/Nautical North Family Adventures

"Я просто бачу, як він виходить і робить це, тому що в нього був день народження. Я не знаю точно. Але він точно зробив би щось подібне", — розповіла Мішель. За її словами, її батько був сентиментальним і любив залишати записки для членів сімʼї. Він навчив цьому і своїх дітей, тому десь чекає, поки її знайдуть, і пляшка з посланням від самої Мішель.

Джордж Морроу помер у 1995 році, проте послання з минулого викликало багато приємних спогадів. Мішель вирішила залишити послання Дженніфер на памʼять. А та пообіцяла оформити його в рамку і повісити на стіну у своєму магазині.

Нагадаємо, під час ремонту знаменитого вокзалу в Детройті двоє робітників знайшли послання в пляшці, замуровані в стіні.