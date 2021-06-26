Странная война. За что австралийцы перестреляли 2500 страусов

В 1932 году в Австралии развернулась одна из самых странных военных кампаний, жертвами которой стали 2500... страусов. Фокус составил хронику Войны эму.

К началу 30-х годов прошлого века популяция страусов эму в Австралии вышла из-под контроля. По оценкам специалистов, около 20 тысяч птиц бегало по пустыне, опустошая фермы. Эму поедали посевы и ломали заборы, оставляя большие дыры — так что на поля проникали еще и кролики, которые, в свою очередь, также наносили большой вред урожаю.

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Фермеры жаловались на эму, опустошающих их поля, и даже послали делегацию из фермеров — ветеранов Первой мировой войны, чтобы встретиться с министром обороны Австралии, сэром Джорджем Пирсом. Делегация просила использовать против страусов армию — в частности, применить против птиц пулеметы. Министр с готовностью согласился. Предстоящая война с эму виделась ему возможностью провести военные маневры. Тем более, что цели — живые. Пирс был уверен, что это закалит солдат и подготовит их к будущим войнам.

[ + – ] Австралийские солдаты с пулеметами Льюиса

Эта странная "война" была объявлена в ноябре 1932 года. "Боевой операцией" руководил майор Мередит из седьмой тяжелой батареи Королевских австралийских сил артиллерии. Отряды солдат, вооруженные пулеметами Льюиса, выдвинулись в точки дислокации страусов эму. К каждому пулемету прилагалось 10 тысяч патронов.

Однако умные птицы и не думали приближаться на расстояние эффективного пулеметного огня. Тогда фермеры вместе с солдатами попытались организовать засады. Но и тут удача была не на стороне военных. После убийства десятка птиц (из около 1000 замеченных) пулемет вышел из строя и солдатам пришлось вернуться на исходные позиции.

Мередит решил сменить тактику и выдвинул против эму грузовик, вооруженный пулеметом. Предполагалось, что грузовик легко настигнет быстроногих птиц и сразит их в ходе таких вот рейдов. Но и этот план провалился, так как эму оказались быстрее грузовика, да и дорог в пустыне не было. Атака снова закончилась ничем.

[ + – ] Австралийские солдаты явно уступали страусам в скорости и маневренности

Постоянные неудачи армии привели к тому, что 8 ноября обсуждение этой "военной кампании" начали депутаты в австралийской Палаты представителей. В официальном отчете Мередита указывалось, что потери птиц составили от 50 до 200 особей, в то время как потерь среди австралийских солдат нет. Мередит сравнил эму с африканским племенем зулусов и отметил поразительную маневренность эму.

[ + – ] Одно из самых известных фото периода Войны эму

После этого заседания "военная операция" продолжилась. Хотя власти Австралии крайне скептически относились к этой идее, министр обороны продавил разрешение на продолжение боевых действий. По его мнению, война с эму еще не была окончена. Он подчеркивал, что птицы по прежнему представляют большую угрозу сельскому хозяйству. Продолжать "войну" снова направили майора Мередита, ссылаясь на уже имеющийся у него опыт — пусть и не очень удачный. С другой стороны, у Австралии было мало опытных пулеметчиков.

Видимо, на этот раз удача была уже на стороне солдат, так как всего за семь дней "боев" (согласно официальному рапорту Мередита) было убито около 2500 эму, после чего австралийская армия… капитулировала. Солдаты отказались выполнять приказы и участвовать в жестокой бойне.

[ + – ] Стадо страусов эму

Массовое уничтожение эму не решило сельскохозяйственных проблем. Птицы как и раньше продолжали разорять посевы. Фермеры еще трижды просили властей и военных помочь им со страусиной проблемой, но на этот раз правительство уже не решалось идти на полномасштабную "военную операцию". Зато стало выплачивать поощрения тем фермерам, которые лично убивали страусов у себя на фермах.

Так или иначе, 1932 год вошел в историю Австралии как год самой странной и бессмысленной войны злых безволосых обезьян против страусов эму.