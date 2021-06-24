"Он опять пришел готовить": в Таиланде слон разрушил стену дома, чтобы украсть еду с кухни (видео)

Хозяева дома говорят, что дикие слоны к ним на кухню заглядывают не впервые, так что они уже привыкли к гостям из джунглей.

В Таиланде дикий слон явился посреди ночи в дом местного жителя и проломил стену, чтобы добраться до лакомств на кухне. Об этом пишет Phnom Penh Post.

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Привлеченные шумом хозяева зажгли свет и увидели слона, который хозяйничал в кухонных шкафчиках. Супруги успели снять видео, на котором видно, как слон шарит по полкам, сбрасывая кастрюли на пол, а потом сует в рот пакетик с каким-то соусом.

Хозяева дома, Киттичай Будчан и его жена, отнеслись к ночному визиту слона философски. По их словам, произошло это не в первый раз. Супруги живут неподалеку от национального парка на западе Таиланда, у озера, куда дикие слоны частенько приходят на водопой и купание.

[ + – ] Киттичай Будчан и его жена привыкли к гостям из Национального парка [ + – ] Слон на кухне - обычное дело!

"Он опять пришел готовить", — так подписал Киттичай опубликованное в соцсетях видео. А позже пояснил, что главное, в таких ситуациях — не кормить слонов. Если слон не получает еду, то просто уходит и не возвращается какое-то время.

"Я уже привык к слонам, поэтому не волновался", — отметил мужчина.

[ + – ] Слон на кухне - видео

Местные жители часто жалуются на слонов, которые врываются на их поля, уничтожая урожай кукурузы и фруктов. Но слон на кухне — это не тот случай. Ночной гость явился на кухню не просто так, а за конкретным лакомством. Слоны — животные травоядные, им необходимо восполнять нехватку солей и минералов, поэтому их привлекает запах соленой пищи, рыбный соус, соус из ферментированной рыбы и прочие приправы.

Напомним, в Китае стадо диких слонов вырвалось из заповедника и уже больше месяца блуждает по провинции Юйнань. Вред причинять им запрещено, так что они беспрепятственнно разоряют огороды местных жителей и гуляют по улицам городов.