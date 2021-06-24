"Він знову прийшов готувати": в Таїланді слон зруйнував стіну будинку, щоб вкрасти їжу з кухні (відео)

Господарі будинку кажуть, що дикі слони до них на кухню заглядають не вперше, тому вони вже звикли до гостей з джунглів.

У Таїланді дикий слон зʼявився посеред ночі в будинок місцевого жителя і проломив стіну, щоб дістатися до ласощів на кухні. Про це пише Phnom Penh Post.

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Господарі, що прокинулися через шум, запалили світло і побачили слона, який господарював в кухонних шафках. Подружжя встигло зняти відео, на якому видно, як слон шукає щось на полицях, скидаючи каструлі на підлогу, а потім суне в рот пакетик з якимось соусом.

Господарі будинку, Кіттічай Будчан і його дружина, поставилися до нічного візиту слона по-філософськи. За їхніми словами, сталося це не вперше. Подружжя живе неподалік від національного парку на заході Таїланду, біля озера, куди дикі слони часто приходять на водопій і купання.

[ + – ] Кіттічай Будчан і його дружина звикли до гостей з Національного парку [ + – ] Слон на кухні — звичайна справа!

"Він знову прийшов готувати", — так підписав Кіттічай опубліковане в соцмережах відео. А пізніше пояснив, що головне в таких ситуаціях — не годувати слонів. Якщо слон не отримує їжу, то просто йде і не повертається якийсь час.

"Я вже звик до слонів, тому не хвилювався", — зазначив чоловік.

[ + – ] Слон на кухні — відео

Місцеві жителі часто скаржаться на слонів, які вриваються на їх поля, знищуючи врожай кукурудзи і фруктів. Але слон на кухні — це не той випадок. Нічний гість зʼявився на кухню не просто так, а за конкретним ласощами. Слони — тварини травоїдні, їм необхідно заповнювати нестачу солей і мінералів, тому їх приваблює запах солоної їжі, рибний соус, соус з ферментованої риби та інші приправи.

Нагадаємо, в Китаї стадо диких слонів вирвалося із заповідника і вже більше місяця блукає по провінції Юйнань. Заподіювати їм шкоду заборонено, тому вони безперешкодно розоряють городи місцевих жителів і гуляють вулицями міст.