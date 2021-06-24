В Египте родился козленок с лицом обезьяны (видео)

Эксперты опровергли сразу же распространившийся миф о том, что животное стало результатом скрещивания козы и обезьяны.

В египетской деревне деревне Аль-Хедая в провинции Асьют (Верхний Египет) родился козленок, который сразу же привлек к небольшому населенному пункту огромное внимание, сообщает ближневосточное издание Gulf News.

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Животное появилось на свет с мордой, похожей на обезьянью. У него были большие посаженные близко глаза и выпяченная челюсть. Видео и фотографии козленка сразу же стали вирусными в социальных сетях.

По словам владельца животного, он был шокирован увиденным, поскольку не понимает, как выращенная им коза могла родить такое "странное существо".

Нашлись те, кто предположил, что козленок – гибрид козы и обезьяны. Однако ветеринары опровергли подобные домыслы, пояснив, что это – врожденная деформация из-за неправильного внутриутробного развития и отметив невозможность помеси обезьян и коз.

[ + – ] Несчастный козленок прожил всего два дня

Доктор Иман Бакр, декан факультета ветеринарной медицины Каирского университета, подтвердила, что это – врожденные пороки развития, такие как те, которые возникают у людей. Специалист объяснила, что они вызваны генетическими причинами у родителей или воздействием на мать во время беременности токсинов из окружающей среды или вируса.

Бакр подчеркнула: подобные случаи редки, но они происходят и имеют научные причины. Доктор добавила, что такие животные долго не живут.

Подтверждение ее слов не заставило себя долго ждать: новорожденный козленок умер через два дня.

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