В Єгипті народилося козеня з обличчям мавпи (відео)

Експерти спростували міф, який відразу ж поширився, про те, що тварина стала результатом схрещування кози і мавпи.

У єгипетському селі Аль-Хедая в провінції Асьют (Верхній Єгипет) народилося козеня, яке відразу ж привернуло до невеликого населеного пункту величезну увагу, повідомляє близькосхідне видання Gulf News.

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Тварина зʼявилася на світ із мордою, схожою на мавпячу. У неї були великі посаджені близько очі та випнута щелепа. Відео та фотографії козеня відразу ж стали вірусними в соціальних мережах.

За словами власника тварини, він був шокований побаченим, оскільки не розуміє, як вирощена ним коза могла народити таку "дивну істоту".

Знайшлися ті, хто припустив, що козеня — гібрид кози і мавпи. Однак ветеринари спростували подібні домисли, пояснивши, що це — вроджена деформація через неправильний внутрішньоутробний розвиток і зазначивши неможливість помісі мавп і кіз.

[ + – ] Нещасне козеня прожило лише два дні

Доктор Іман Бакр, декан факультету ветеринарної медицини Каїрського університету, підтвердила, що це — вроджені вади розвитку, такі як ті, що виникають у людей. Фахівчиня пояснила, що вони викликані генетичними причинами у батьків або впливом на матір під час вагітності токсинів із навколишнього середовища або вірусу.

Бакр підкреслила: подібні випадки рідкісні, але вони відбуваються і мають наукові причини. Доктор додала, що такі тварини довго не живуть.

Підтвердження її слів не змусило себе довго чекати: новонароджене козеня помело через два дні.

Раніше ми писали про те, що генетична мутація зробила 13-річного кота Сабера зіркою. Блог про життя тварини породи бузковий сіамський вельми популярний серед завсідників соцмереж, оскільки тварину вже охрестили міксом Дракули, моржа і мамонта через її незвичайні зуби.