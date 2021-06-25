Сестра первой леди Сильваны Лопес Морейры Бо с мужем и тремя детьми проживала в рухнувшей многоэтажке

99 человек пропали без вести после обрушения 12-этажного здания в Серфсайде, неподалеку от Майами, Флорида. Среди них – сестра первой леди Парагвая: Сильваны Лопес Морейры. Об этом пишет NBCnews.

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Министерство внешних связей президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса заявило, что им неизвестно местонахождение удалось найти ни сестру первой леди, ни ее семью и что они считают ее пропавшей без вести после обрушения здания в Серфсайде, Флорида.

[ + – ] Сильвана Лопес Морейра и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес

[ + – ] София Лопес Морейра, сестра первой леди Парагвая, с семьей

София Лопес Морейра, сестра первой леди Парагвая, и невестка президента это страны Марио Абдо Бенитеса проживала вместе со своим мужем Луисом Паттенгилом, их тремя детьми и няней на десятом этаже упавшего здания.

Уже стало известно, что первая леди намерена вылететь в США ближайшим рейсом и следить за ходом спасательной операции. После инцидента Сильвана Лопес Морейра де Абдо отслеживала сообщения о ходе спасательных работ из своей резиденции, но, не дождавшись информации о судьбе своих родственников, решила как можно скорее отправиться на место происшествия.

Всего без вести пропали, кроме американцев, граждане шести стран: шесть граждан Колумбии, шесть – Венесуэлы, девять – Аргентины и три гражданина Уругвая. Среди погибших также известный пластический хирург из Аргентины – Андрес Галфраскони, его партнер и их шестилетняя дочь, которую пара недавно удочерила.

По словам Рэя Джадаллаха из пожарной службы Майами-Дейд, обрушилось около 55 квартир.

[ + – ] Обрушение многоэтажки в Флориде Фото: Miami Herald

Барри Коэн находился в своих апартаментах в Champlain Towers South на третьем этаже, когда здание рухнуло. Он понял, что нужно выбираться из квартиры, но когда выглянул в коридор – понял, что его больше нет. "Это была просто куча пыли, щебня и краски, падающая с потолка", — сказал Барри журналистам. Тогда мужчина вернулся на балкон и стал ждать пожарных. Барри и его соседа сняли с помощью люльки через 20 минут.

"Это время казалось вечностью. Задние все еще тряслось. Я думал о руинах за моей дверью и молился", — рассказал Барри, который прожил в Champlain Towers South три года.

[ + – ] Обрушение многоэтажки в Флориде Фото: Miami Herald

Также местные жители сообщили, что много квартир в упавшем доме занимала еврейская община. Это подтвердил и мэр Бэл-Харбора Габриэль Гройсман. Он сейчас находится на месте обрушения и говорит, что здесь царит поразительная тишина. "Я понимаю, что под обломками десятки людей, но все что вы слышите – это тишина. И она оглушает", — признался Гройсман.

Напомним, по последним данным во время обрушения погиб минимум один человек, но некоторые СМИ со ссылкой на официальные лица утверждают, что погибших уже трое. 37 человек были госпитализированы, 99 – считаются пропавшими без вести.

Пабло Родригес, чьи мать и бабушка проживали в упавшем доме и считаются пропавшими без вести, рассказал, что мать звонила ему, чтобы рассказать о странных скрипящих звуках в стенах, которые она услышала за день до обрушения.

"Она только что сказала мне, что проснулась около 3 часов ночи и услышала какой-то скрип. Он был достаточно громким, чтобы разбудить ее. Теперь я жалею, что уделил внимание этому небрежному замечанию", — отметил Пабло.

Начальник пожарно-спасательного округа Майами-Дейд Джейсон Ричард рассказал, что спасатели работают в здании по 15 минут. В подземном гараже – минут по десять: там тяжело работать из-за дыма, льющейся воды и цементной пыли.

По словам замначальника, в настоящее время поисково-спасательными работами занимается около 30 пожарных. Власти считают, что поисковая операция может занять неделю.