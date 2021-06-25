Сім'я першої леді Парагваю пропала після обвалення будівлі у Флориді

Сестра першої леді Сільвани Лопес Морейри Бо з чоловіком і трьома дітьми проживала в багатоповерхівці, що обвалилася

99 людей зникли безвісти після обвалу 12-поверхової будівлі в Серфсайд, неподалік від Маямі, Флорида. Серед них — сестра першої леді Парагваю: Сільвани Лопес Морейри. Про це пише NBCnews.

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Міністерство зовнішніх економічних зв'язків президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса заявило, що їм невідоме місцеперебування, не вдалося знайти ні сестру першої леді, ні її родину і що вони вважають її зниклою безвісти після обвалу будівлі в Серфсайд, Флорида.

[ + – ] Сільвана Лопес Морейра і президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес

[ + – ] Софія Лопес Морейра, сестра першої леді Парагваю, із сім'єю

Софія Лопес Морейра, сестра першої леді Парагваю, і невістка президента країни Маріо Абдо Бенітеса проживала разом зі своїм чоловіком Луїсом Паттенгілом, їхніми трьома дітьми і нянею на десятому поверсі будівлі, що обвалилася.

Уже стало відомо, що перша леді має намір вилетіти в США найближчим рейсом і стежити за ходом рятувальної операції. Після інциденту Сільвана Лопес Морейра де Абдо відстежувала повідомлення про хід рятувальних робіт зі своєї резиденції, але, не дочекавшись інформації про долю своїх родичів, вирішила якомога швидше відправитися на місце події.

Усього безвісті пропали, окрім американців, громадяни шести країн: шість громадян Колумбії, шість — Венесуели, дев'ять — Аргентини і три громадянини Уругваю. Серед загиблих також відомий пластичний хірург з Аргентини — Андрес Галфрасконі, його партнер і їхня шестирічна дочка, яку пара недавно удочерила.

За словами Рея Джадаллаха з пожежної служби Маямі-Дейд, обрушилося близько 55 квартир.

[ + – ] Обвалення багатоповерхівки у Флориді Фото: Miami Herald

Баррі Коен перебував у своїх апартаментах у Champlain Towers South на третьому поверсі, коли будівля завалилася. Він зрозумів, що потрібно вибиратися з квартири, але коли виглянув у коридор — зрозумів, що його більше немає. "Це була просто купа пилу, щебеню та фарби, що падала зі стелі", — сказав Баррі журналістам. Тоді чоловік повернувся на балкон і став чекати на пожежних. Баррі і його сусіда зняли за допомогою люльки через 20 хвилин.

"Цей час здавався вічністю. Будівля все ще тремтіла. Я думав про руїни за моїми дверима і молився", — розповів Баррі, який прожив у Champlain Towers South три роки.

[ + – ] Обвалення багатоповерхівки у Флориді Фото: Miami Herald

Також місцеві жителі повідомили, що багато квартир у будинку, що впав, займала єврейська громада. Це підтвердив і мер Бел-Харбора Габріель Гройсман. Він зараз перебуває на місці обвалення і каже, що тут панує приголомшлива тиша. "Я розумію, що під уламками десятки людей, але все, що ви чуєте — це тиша. І вона приголомшує", — зізнався Гройсман.

Нагадаємо, за останніми даними, під час обвалення загинула мінімум одна людина, але деякі ЗМІ з посиланням на офіційних осіб стверджують, що загиблих уже троє. 37 осіб було госпіталізовано, 99 — вважаються зниклими безвісти.

Пабло Родрігес, чиї мати і бабуся проживали в цьому будинку і вважаються зниклими безвісти, розповів, що мати телефонувала йому, щоб розповісти про дивні скрипучі звуки в стінах, які вона почула за день до обвалення.

"Вона тільки що сказала мені, що прокинулася близько 3 години ночі і почула якийсь скрип. Він був досить гучним, щоб розбудити її. Тепер я шкодую, що не приділив уваги цьому недбалому зауваженню", — зазначив Пабло.

Начальник пожежно-рятувального округу Маямі-Дейд Джейсон Річард розповів, що рятувальники працюють у будівлі по 15 хвилин. У підземному гаражі — хвилин по десять: там важко працювати через дим, воду, що ллється, і цементний пил.

За словами заступника начальника, наразі пошуково-рятувальними роботами займається близько 30 пожежних. Влада вважає, що пошукова операція може зайняти тиждень.