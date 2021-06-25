В Канаде на месте школы-интерната нашли 751 безымянную могилу

Могилы были найдены на месте католической школы для детей из индейских племен в Саскачеване

В канадской провинции Саскачеван на месте бывшей католической школы-интерната были найдены 751 могила без всяких опознавательных знаков. Представители индейских племен уже заявили, что рассматривают захоронение, как место преступления. Об этом пишет The Guardian.

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Власти считают, что подобное открытие в Британской Колумбии побудило к новому осмыслению колониального прошлого страны.

Вождь одного из племен Кадмус Делорм сказал, что могилы были найдены на месте католической индийской школы-интерната, также известной как Грейсон после того, как местность исследовали с помощью георадара.

[ + – ] Школа Грейсон

[ + – ] Место захоронения

"Это не братское захоронение. Это могилы без опознавательных знаков", — заявил Делорм на пресс-конференции. Делорм отметил, что местные жители помнят, что здесь когда-то были надгробия, но потом они куда-то пропали. "Мы не убирали эти надгробия. Удаление надгробий — преступление в этой стране. И мы рассматриваем это как место преступления", — заявили представители племен.

Пока неизвестно, принадлежат ли найденные останки детям, и сколько им было лет, когда они умерли, это еще предстоит выяснить.

С 19 века более 150 000 детей коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством христианские школы в рамках программы по их ассимиляции в канадском обществе.

Детей заставляли принимать христианство, им запрещали говорить на их родных языках, носить национальные костюмы и вообще упоминать о том, что они являются коренным народом Канады. Их избивали и морили голодом. Тысячи детей умерли от болезней, травм и покончили с собой, не в силах выдержать издевательства.

[ + – ] Дети из индейских племен в школе-интернате

"Большая часть боли, которую мы видим в наших людях прямо сейчас, исходит оттуда, из этих школ. Они заставили нас поверить, что у нас нет души", — заявила Флоренс Спарвье, бывшая ученица подобной школы-интерната.

Школа Грейсон действовала с 1898 по 1996 год, она находится в 100 км к востоку от Регины, столицы Саскачевана.

Напомним, в мае 2021 года останки 215 детей, некоторым из которых было всего три года, были найдены захороненными в безымянных могилах на месте школы-интерната неподалеку от Камлупса в Британской Колумбии.

Национальный руководитель Ассамблеи коренных народов Перри Беллегард, выходец из племени Черных медведей в провинции Саскачеван, написал в соцсетях, что последнее открытие " трагично, но не удивительно".

"Я призываю всех канадцев встать на сторону коренных народов в это чрезвычайно трудное и эмоциональное время", — написал он.

Эксперты прогнозируют, что поиски на месте бывших католических школ-интернатов продолжаются, и не исключено, что подобных безымянных могил будет найдено еще больше.