У Канаді на місці школи-інтернату знайшли 751 безіменну могилу

Могили були знайдені на місці католицької школи для дітей з індіанських племен у Саскачевані

У канадській провінції Саскачеван на місці колишньої католицької школи-інтернату було знайдено 751 могилу без всяких розпізнавальних знаків. Представники індіанських племен уже заявили, що розглядають поховання, як місце злочину. Про це пише The Guardian.

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Влада вважає, що подібне відкриття в Британській Колумбії спонукало до нового осмислення колоніального минулого країни.

Вождь одного з племен Кадмус Делорм сказав, що могили були знайдені на місці католицької індійської школи-інтернату, також відомої як Грейсон після того, як місцевість досліджували за допомогою георадару.

[ + – ] Школа Грейсон

[ + – ] Місце поховання

"Це не братське поховання. Це могили без розпізнавальних знаків", — заявив Делорм на пресконференції. Делорм зазначив, що місцеві жителі пам'ятають, що тут колись були надгробки, але потім вони кудись зникли. "Ми не прибирали ці надгробки. Видалення надгробків — злочин у цій країні. І ми розглядаємо це як місце злочину", — заявили представники племен.

Поки невідомо, чи належать знайдені останки дітям, і скільки їм було років, коли вони померли, це ще треба з'ясувати.

З 19 століття понад 150 000 дітей корінних народів були змушені відвідувати профінансовані державою християнські школи в рамках програми з їхньої асиміляції в канадському суспільстві.

Дітей змушували приймати християнство, їм забороняли говорити їхніми рідними мовами, носити національні костюми і взагалі згадувати про те, що вони є корінним народом Канади. Їх били і морили голодом. Тисячі дітей померли від хвороб, травм і наклали на себе руки, не в силах витримати знущання.

[ + – ] Діти з індіанських племен у школі-інтернаті

"Велика частина болю, який ми бачимо в наших людях прямо зараз, виходить звідти, з цих шкіл. Вони змусили нас повірити, що в нас немає душі", — заявила Флоренс Спарв, колишня учениця подібної школи-інтернату.

Школа Грейсон діяла з 1898 по 1996 рік, вона розташована за 100 км на схід від Регіни, столиці Саскачевану.

Нагадаємо, у травні 2021 року останки 215 дітей, деяким з яких було всього три роки, були знайдені похованими в безіменних могилах на місці школи-інтернату неподалік від Камлупс у Британській Колумбії.

Національний керівник Асамблеї корінних народів Перрі Беллегард, виходець з племені Черних ведмедів у провінції Саскачеван, написав у соцмережах, що останнє відкриття "трагічне, але не дивне".

"Я закликаю всіх канадців стати на сторону корінних народів у цей надзвичайно важкий та емоційний час", — написав він.

Експерти прогнозують, що пошуки на місці колишніх католицьких шкіл-інтернатів тривають, і не виключено, що подібних безіменних могил буде знайдено ще більше.