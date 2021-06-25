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У Канаді на місці школи-інтернату знайшли 751 безіменну могилу

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індіанські племена, індіанці, школа інтернат, католицька школа
Фото: The Star | Меморіал на місці масового поховання

Могили були знайдені на місці католицької школи для дітей з індіанських племен у Саскачевані

У канадській провінції Саскачеван на місці колишньої католицької школи-інтернату було знайдено 751 могилу без всяких розпізнавальних знаків. Представники індіанських племен уже заявили, що розглядають поховання, як місце злочину. Про це пише The Guardian.

Влада вважає, що подібне відкриття в Британській Колумбії спонукало до нового осмислення колоніального минулого країни.

Вождь одного з племен Кадмус Делорм сказав, що могили були знайдені на місці католицької індійської школи-інтернату, також відомої як Грейсон після того, як місцевість досліджували за допомогою георадару.

індіанські племена, індіанці, школа інтернат, католицька школа
Школа Грейсон
індіанські племена, індіанці, школа інтернат, католицька школа
Місце поховання

"Це не братське поховання. Це могили без розпізнавальних знаків", — заявив Делорм на пресконференції. Делорм зазначив, що місцеві жителі пам'ятають, що тут колись були надгробки, але потім вони кудись зникли. "Ми не прибирали ці надгробки. Видалення надгробків — злочин у цій країні. І ми розглядаємо це як місце злочину", — заявили представники племен.

Поки невідомо, чи належать знайдені останки дітям, і скільки їм було років, коли вони померли, це ще треба з'ясувати.

З 19 століття понад 150 000 дітей корінних народів були змушені відвідувати профінансовані державою християнські школи в рамках програми з їхньої асиміляції в канадському суспільстві.

Дітей змушували приймати християнство, їм забороняли говорити їхніми рідними мовами, носити національні костюми і взагалі згадувати про те, що вони є корінним народом Канади. Їх били і морили голодом. Тисячі дітей померли від хвороб, травм і наклали на себе руки, не в силах витримати знущання.

індіанські племена, індіанці, школа інтернат, католицька школа
індіанські племена, індіанці, школа інтернат, католицька школа
Діти з індіанських племен у школі-інтернаті

"Велика частина болю, який ми бачимо в наших людях прямо зараз, виходить звідти, з цих шкіл. Вони змусили нас повірити, що в нас немає душі", — заявила Флоренс Спарв, колишня учениця подібної школи-інтернату.

Школа Грейсон діяла з 1898 по 1996 рік, вона розташована за 100 км на схід від Регіни, столиці Саскачевану.

Нагадаємо, у травні 2021 року останки 215 дітей, деяким з яких було всього три роки, були знайдені похованими в безіменних могилах на місці школи-інтернату неподалік від Камлупс у Британській Колумбії.

Національний керівник Асамблеї корінних народів Перрі Беллегард, виходець з племені Черних ведмедів у провінції Саскачеван, написав у соцмережах, що останнє відкриття "трагічне, але не дивне".

"Я закликаю всіх канадців стати на сторону корінних народів у цей надзвичайно важкий та емоційний час", — написав він.

Експерти прогнозують, що пошуки на місці колишніх католицьких шкіл-інтернатів тривають, і не виключено, що подібних безіменних могил буде знайдено ще більше.