Заброшен 13 лет: в Канаде исследовали самый большой особняк страны

Особняк обещал стать настоящей загородной крепостью с собственным маяком и водопадом, но из-за кризиса 2008 года строительство остановили

Канадские журналисты сняли материал о самом большом особняке страны, который так и остался незаселенным. Строительство приостановили из-за кризиса 2008 года и так и не возобновили. Об этом пишет Daily Mail.

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Дом строил лесной магнат Питер Грант. По проекту дом площадью в 65000 квадратных футов (6000 кв. м.) обещал стать настоящим загородным убежищем. Его воздвигли на берегу живописного озера Темискаминг в Северном Онтарио.

Здесь должны были построить водопад, маяк, поле для гольфа, павильон для лодок, корт для сквоша и два бассейна.

[ + – ] Дом Питера Гранта: самый большой заброшенный особняк канады

Проект стоил более 25 миллионов долларов, что не было проблемой для Питера Гранта, который занимал в начале 2000-х 87-е место в списке самых богатых людей Канады с состоянием в 400 миллионов долларов.

Однако, когда его мега-особняк был почти завершен, случился финансовый кризис 2008 года. И строительство было остановлено и так и не возобновлено.

Годы спустя Питер Грант все же обзавелся особняком в этой же провинции, но куда более скромных размеров, и к своему амбициозному проекту больше не возвращался.

[ + – ] Крытый бассейн в заброшенном особняке Фото: Скриншот

Кому сейчас принадлежит самый большой особняк Канады – неизвестно. Но одно ясно, владелец не слишком беспокоится, что здание разрушается. Единственное, что он сделал – это установил камеры наблюдения.

Джейк Уильямс, журналист из Торонто, забрался в самый большой особняк Канады и отметил, что сейчас здание разрушается: стены исписаны граффити, а стекла выбиты. Он также отметил, что на внутреннюю отделку было потрачено немало денег: более 300 тысяч долларов на дикий камень для отделки, 100 тысяч долларов за напольную плитку и 300 тысяч ушло на сантехнику.

Карман Кидд, мэр города Темискаминг Шорс отметил, что хоть величественный особняк и привлекает туристов, но также портит вид. "Он торчит, как бельмо на глазу. И ничего с ним сделать нельзя. Дом просто ветшает", — отметил Карман.

Напомним, в прошлом году британские сталкеры, исследующие заброшенные здания, посетили роскошный особняк, построенный в 1920-х годах в графстве Суррей и купленный супругой российского олигарха Германа Хана в 2014 году.