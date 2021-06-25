Закинутий 13 років: у Канаді досліджували найбільший маєток країни

Маєток обіцяв стати справжньою заміською фортецею з власним маяком і водоспадом, але через кризу 2008 року будівництво зупинили.

Канадські журналісти зняли матеріал про найбільший маєток країни, який так і залишився незаселеним. Будівництво призупинили через кризу 2008 року і так і не відновили. Про це пише Daily Mail.

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Будинок будував лісовий магнат Пітер Грант. За проектом будинок площею 65 000 квадратних футів (6 000 кв. м.) обіцяв стати справжнім заміським притулком. Його спорудили на березі мальовничого озера Теміскамінг у Північному Онтаріо.

Тут повинні були побудувати водоспад, маяк, поле для гольфу, павільйон для човнів, корт для сквошу і два басейни.

[ + – ] Будинок Пітера Гранта: найбільший покинутий маєток Канади

Проект коштував більше 25 мільйонів доларів, що не було проблемою для Пітера Гранта, який посідав на початку 2000-х 87-е місце в списку найбагатших людей Канади зі статками 400 мільйонів доларів.

Однак, коли його мегамаєток був майже завершений, трапилася фінансова криза 2008 року. І будівництво було зупинене й так і не відновлене.

Роки потому Пітер Грант все ж отримав маєток у цій же провінції, але куди більш скромних розмірів, і до свого амбіційного проекту більше не повертався.

[ + – ] Критий басейн у покинутому маєтку Фото: Скриншот

Кому зараз належить найбільший маєток Канади — невідомо. Але одне зрозуміло, власник не надто турбується, що будівля руйнується. Єдине, що він зробив — це встановив камери спостереження.

Джейк Вільямс, журналіст із Торонто, заліз у найбільший маєток Канади і зазначив, що зараз будівля руйнується: стіни розписані графіті, а шибки вибиті. Він також зазначив, що на внутрішню обробку було витрачено чимало грошей: понад 300 тисяч доларів на дикий камінь для обробки, 100 тисяч доларів за плитку для підлоги і 300 тисяч витратили на сантехніку.

Карман Кідд, мер міста Теміскамінг Шорс зазначив, що хоч величний маєток і приваблює туристів, але також псує вигляд. "Він стирчить, як більмо на оці. І нічого з ним зробити не можна. Будинок просто занепадає", — зазначив Карман.

Нагадаємо, в минулому році британські сталкери, які досліджують занедбані будівлі, відвідали розкішний маєток, побудований в 1920-х роках у графстві Суррей і куплений дружиною російського олігарха Германа Хана в 2014 році.