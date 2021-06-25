Россия экстрадирует участвовавшего в протестах белорусского чемпиона мира Кудина (фото)

Спортсмен решил сбежать из страны после того, как во время протестов подрался с силовиками. Суд избрал ему меру в виде содержания под стражей, объявив при этом в розыск.

В России Московский областной суд постановил, что белорусскому бойцу ММА Алексею Кудину ничего не угрожает в Беларуси, поэтому принято решение об экстрадиции спортсмена в Беларусь. Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание "Белсат".

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Белорусскому чемпиону мира инкриминируют "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел" (статью 363 Уголовного кодекса Беларуси). Кудину грозит до 5 лет лишения свободы. Суд решил, что в Беларуси ему не грозят пытки, а уголовное преследование не является политически мотивированным.

[ + – ] Алексей Кудин (в бейсболке) во время разгона мирной акции протеста в Молодечно, 10 августа 2020 года Фото: Rh.by

Предыстория дела Алексея Кудина

Первый раз Кудина задерживали в Молодечно (Беларусь) 10 августа, когда он в ходе протестов подрался с силовиками. Но через 11 дней его выпустили под домашний арест. На следующее заседание, которое назначили 19 ноября, спортсмен не явился. Суд избрал ему пресечение под стражей, а его самого объявили в розыск. Как сообщала его жена, он утром сказал, что идет на суд. Однако вскоре он перестал выходить на связь.

Позже станет известно, что он уехал в Москву. Но поездку пришлось делать скрытно. Его товарищ Вадим Кырняло опубликовал фото приезда Кудина во Францию. Однако фотографии было два года и на самом деле спортсмен прибыл в РФ, где у него было много друзей. Он надеялся на защиту.

В январе 2021 года стало известно, что его задержали в Москве по требованию Беларуси. С тех пор юристы и правозащитники выступали против его экстрадиции обратно в Беларусь. Правозащитники требуют запретить экстрадицию и выдворение белорусских граждан пока не будет оснований полагать, что политически мотивированное насилие в Беларуси прекратилось и что правовые институты перестали быть орудием репрессий.

Напомним, 1 июня обвиняемый в организации протестов в Беларуси, порезал себе горло на заседании суда. Также в стране задержан главред городского сайта Гродно за публикацию в телеграм-канале, который признан экстремистским в Беларуси.