В Беларуси обвиняемый в организации протестов порезал себе горло в суде (видео)

Предприниматель Степан Латыпов, которого задержали еще в сентябре 2020 года, заявил, что последние два месяца провел в "пресс-хате".

В Минске 1 июня начался суд над Степаном Латыповым, которого правозащитники ранее признали политзаключенным. На суде у него была с собой папка с документами. Через несколько часов после начала заседания Латыпов достал из нее какой-то предмет, возможно, авторучку. Залез на лавку, уперся ногами в решетку и воткнул себе что-то в горло. Потом упал, стал резать руки.

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Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива".

Клетку сразу открыть не смогли: у конвоиров не было ключей.

Пока открывали клетку, подсудимый потерял сознание. Его забрала скорая.

Перед случившимся суд допрашивал отца Латыпова как свидетеля.

Степан сказал отцу: "Мне уже устроили пресс-хату, она продолжалась 51 день. Ты следующий, готовься". После этих слов он и совершил попытку самоубийства, сообщила "Наша Нива".

Отец Латыпова сказал, что Степан с 11 апреля находился в штрафном изоляторе с людьми с психологическими особенностями.

Белорусские госСМИ сначала писали, что Латыпов координировал протесты, собирал для их финансирования средства и даже хотел использовать химикаты против милиционеров.

В суде же его обвиняют в мошенничестве и организации беспорядков. Мошенничество следствие обнаружило в хозяйственной деятельности его предприятия.

Вторая часть обвинения состоит в том, что Латыпов "организовал групповые действия, нарушающие общественный порядок", сообщил прокурор. По версии следствия, он вместе "с неустановленными лицами выражал политические взгляды, участвовал в протестах, что повлекло нарушение работы общественного транспорта. Склонял к нарушению порядка и обучал неустановленных следствием лиц, которых морально и материально поддерживал".

Задержали Латыпова 15 сентября прошлого года.

Степану Латыпову 41 год, он директор небольшого предприятия "Беларбо", которое занимается лечением старых деревьев и уничтожением вредных растений, например борщевика, с применением химических веществ.

Силовики задержали его, когда он защищал от уничтожения коммунальщиками мурал с "диджеями перемен" на улице Червякова в Минске.

[ + – ] Арест Степана Латыпова

Напомним, журналиста Алексея Шоту задержали за публикацию на сайте информации одного из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистским.

Бывший главный редактор оппозиционного и считаемого властями Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске.