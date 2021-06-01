У Білорусі обвинувачений в організації протестів порізав собі горло в суді (відео)

Підприємець Степан Латипов, якого затримали ще у вересні 2020 року, заявив, що останні два місяці провів у "прес-хаті".

У Мінську 1 червня розпочався суд над Степаном Латиповим, якого правозахисники раніше визнали політвʼязнем. На суді в нього була із собою тека з документами. Через кілька годин після початку засідання Латипов дістав з неї якийсь предмет, можливо, авторучку. Заліз на лавку, уперся ногами в решітку і встромив собі щось у горло. Потім впав, став різати руки.

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Про це повідомило білоруське видання "Наша Нива".

Клітку відразу відчинити не змогли: у конвоїрів не було ключів.

Поки відчиняли клітку, підсудний знепритомнів. Його забрала швидка.

Перед тим, що трапилося, суд допитував батька Латипова як свідка.

Степан сказав батькові: "Мені вже влаштували прес-хату, вона тривала 51 день. Ти наступний, готуйся". Після цих слів він і зробив спробу самогубства, повідомила "Наша Нива".

Батько Латипова сказав, що Степан з 11 квітня перебував у штрафному ізоляторі з людьми з психологічними особливостями.

Білоруські держЗМІ спочатку писали, що Латипов координував протести, збирав для їх фінансування кошти і навіть хотів використовувати хімікати проти міліціонерів.

У суді ж його звинувачують у шахрайстві та організації заворушень. Шахрайство слідство виявило в господарській діяльності його підприємства.

Друга частина звинувачення полягає в тому, що Латипов "організував групові дії, які порушують громадський порядок", повідомив прокурор. За версією слідства, він разом "з невстановленими особами висловлював політичні погляди, брав участь у протестах, що спричинило порушення роботи громадського транспорту. Порушував порядок та навчав не встановлених слідством осіб, яких морально і матеріально підтримував".

Затримали Латипова 15 вересня минулого року.

Степану Латипову 41 рік, він директор невеликого підприємства "Беларбо", яке займається лікуванням старих дерев і знищенням шкідливих рослин, наприклад борщівника, із застосуванням хімічних речовин.

Силовики затримали його, коли він захищав від знищення комунальниками мурал з "діджеями змін" на вулиці Червякова в Мінську.

[ + – ] Арешт Степана Латипова

Нагадаємо, журналіста Олексія Шоту затримали за публікацію на сайті інформації одного з Telegram-каналів, визнаних у Білорусі екстремістським.

Колишній головний редактор опозиційного й екстремістського, як вважає влада Білорусі, телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий у Мінську.