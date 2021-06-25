Нанесли убытков на миллиард: в США арестовали украинского хакера из группировки FIN7

На суде мужчина признал свою вину. Теперь он должен выплатить $2,5 млн за нанесенный ущерб.

Хакер из Украины Андрей Колпаков приговорен в США к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке.

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Кроме того, мужчина в качестве возмещения нанесенного ущерба должен выплатить 2,5 миллиона долларов, передает Голос Америки.

Сообщается, что 33-летний хакер принимал участие в краже данных с кредитных и дебетовых карт в США и занимался координацией действий других киберпреступников.

На суде украинец признал себя виновным по двум пунктам обвинения (сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью компьютерного взлома).

Колпакова арестовали в Испании в 2018 году и обвинили в участии в кибергруппе "FIN7".

По данным следствия, группировка отправляла электронные письма с вредоносным программным обеспечением в отели, казино и рестораны.

Это позволяло хакерам получать доступ к финансовой информации заведений, которая затем использовалась в корыстных целях.

"Только в США "FIN7" получили доступ к компьютерным сетям бизнесов во всех 50 штатах и округе Колумбия, похитив более 20 миллионов записей по карточкам пользователей из более 6,5 тысяч терминалов торговых точек", – заявили в Минюсте США.

Всего хакеров обвиняют в нанесении убытков в размере более миллиарда долларов.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали группу хакеров, которых подозревают нанесении иностранным компаниям убытков на 500 миллионов долларов.

Также сообщалось, что одна из крупнейших страховых компаний США "CNA Financial" заплатила 40 миллионов долларов хакерам за то, чтобы они вернули украденные данные.

Фокус писал о том, что крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS (Бразилия) заплатила эквивалент 11 миллионов долларов США выкупа, чтобы остановить кибернападение.