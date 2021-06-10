"Это было сложное решение": хакеры заставили мясного гиганта JBS заплатить им $11 млн

Власти США убеждены в том, что за атакой на крупнейшую в мире компанию стоят киберпреступные группировки из РФ.

Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS (Бразилия) заплатила эквивалент 11 миллионов долларов США выкупа, чтобы остановить кибернападение.

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Как напоминает ВВС, компьютерную сеть компании хакеры взломали на прошлой неделе, в связи с чем операции бразильской компании были парализованы в США, Канаде и Австралии.

Выкуп был выплачен в биткоинах после того, как заводы JBS возобновили работу в онлайн. В компании говорят, что были вынуждены заплатить хакерам для того, чтобы защитить клиентов.

Издание пишет, что во время кибератаки хакерами была взломана компьютерная сеть компании, после чего злоумышленники потребовали выкупа в криптовалюте, угрожая уничтожить файлы.

"Это было очень сложное решение для нашей компании и для меня лично", – заявил глава JBS Андре Ногейра.

Также в компании сообщили, что уплатили деньги хакерам из-за того, что нападение было очень мощным. В частности, JBS была вынуждена прекратить убой скота на всех своих заводах в США на целый день.

Дальнейшая остановка производства угрожала поставкам продовольствия и ростом цен для потребителей.

Ранее в ФБР заявили, что за кибератакой на крупнейшую компанию JBS стоят российские хакеры.

Также сообщалось, что компания Colonial Pipeline, ставшая жертвой кибератаки, выплатила преступникам выкуп в размере $4,4 млн.

Кроме того, хакеры взломали крупнейшую страховую компанию США и получили $40 млн выкупа.