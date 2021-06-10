"Це було складне рішення": хакери змусили м'ясного гіганта JBS заплатити їм $ 11 млн

Влада США переконана в тому, що за атакою на найбільшу у світі компанію стоять кіберзлочинні угрупування з РФ.

Найбільша у світі м'ясопереробна компанія JBS (Бразилія) заплатила 11 мільйонів доларів США викупу, щоб зупинити кібернапад.

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Як нагадує ВВС, комп'ютерну мережу компанії хакери зламали минулого тижня, у зв'язку з чим операції бразильської компанії були паралізовані в США, Канаді та Австралії.

Викуп був виплачений у біткоїнах після того, як заводи JBS відновили роботу в онлайні. У компанії говорять, що були змушені заплатити хакерам для того, щоб захистити клієнтів.

Видання пише, що під час кібератаки хакерами була зламана комп'ютерна мережа компанії, після чого зловмисники зажадали викупу в криптовалюті, погрожуючи знищити файли.

"Це було дуже складне рішення для нашої компанії і для мене особисто", — заявив глава JBS Андре Ногейра.

Також у компанії повідомили, що сплатили гроші хакерам через те, що напад був дуже потужним. Зокрема, JBS була змушена припинити забій худоби на всіх своїх заводах у США на цілий день.

Подальша зупинка виробництва загрожувала постачанню продовольства і зростанням цін для споживачів.

Раніше у ФБР заявили, що за кібератакою на найбільшу компанію JBS стоять російські хакери.

Також повідомлялося, що компанія Colonial Pipeline, яка стала жертвою кібератаки, виплатила злочинцям викуп у розмірі $ 4,4 млн.

Крім того, хакери зламали найбільшу страхову компанію США й отримали $ 40 млн викупу.