Завдали збитків на мільярд: у США заарештували українського хакера з угруповання FIN7

На суді чоловік визнав свою провину. Тепер він повинен виплатити $ 2,5 млн за завдані збитки.

Хакер з України Андрій Колпаков засуджений в США до семи років тюремного увʼязнення за участь в кіберзлочинному угрупованні.

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Крім того, чоловік у якості відшкодування завданих збитків повинен виплатити 2,5 мільйона доларів, передає Голос Америки.

Повідомляється, що 33-річний хакер брав участь в крадіжці даних з кредитних і дебетових карт в США і займався координацією дій інших кіберзлочинців.

На суді українець визнав себе винним за двома пунктами звинувачення (змова з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів та змова з метою компʼютерного злому).

Колпакова заарештували в Іспанії у 2018 році і звинуватили в участі у кібергрупі "FIN7".

За даними слідства, угруповання відправляло електронні листи з шкідливим програмним забезпеченням в готелі, казино і ресторани.

Це дозволяло хакерам отримувати доступ до фінансової інформації закладів, яка потім використовувалася в корисливих цілях.

"Тільки в США "FIN7" отримали доступ до компʼютерних мереж бізнесів у всіх 50 штатах і окрузі Колумбія, викравши понад 20 мільйонів записів по картках користувачів з понад 6,5 тисячі терміналів торгових точок", — заявили в Мінʼюсті США.

Загалом хакерів звинувачують у нанесенні збитків розміром понад мільярд доларів.

Нагадаємо, в Київській області правоохоронці затримали групу хакерів, яких підозрюють у нанесенні іноземним компаніям збитків на 500 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що одна з найбільших страхових компаній США "CNA Financial" заплатила 40 мільйонів доларів хакерам за те, щоб вони повернули вкрадені дані.

Фокус писав про те, що найбільша у світі мʼясопереробна компанія JBS (Бразилія) заплатила еквівалент 11 мільйонам доларів США викупу, щоб зупинити кібернапад.