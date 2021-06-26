"Соблюдайте дистанцию": в Испании разрешили гулять без масок, но не везде (видео)

Испанцам больше не нужно закрывать лица на улицах, если держаться в 1,5 метрах друг от друга, но нарушение новых правил грозит штрафом в 100 евро.

С 26 июня в Испании вступают в силу новые правила карантина, которые позволяют людям ходить без масок в общественных местах. Подробности сообщило издание The Olive Press.

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21 июня власти Испании признали, что тревожная ситуация миновала, а 24 июня анонсировали изменения, которые коснулись масочного режима. Так жители страны и туристы впервые с мая 2020 года могут снять маску на улице, свободно подышать свежим воздухом в парках и загорать на пляжах. В то же время, продолжает действовать ряд ограничений, за нарушение которых могут оштрафовать на 100 евро.

Новые правила обязывают пешеходов всегда носить при себе маску на случай, когда никак нельзя избежать рискованной близости с другими людьми и сохранять безопасную дистанцию в 1,5 метра. Это значит, что на оживленных улицах, остановках транспорта, тренировочных площадках и тому подобных местах маски, все же, придется надевать, а вот на открытых пространствах их можно спрятать в карман, рюкзак или просто опустить на подбородок.

Правительство Испании обязывает соблюдать масочный режим во время крупных мероприятий под открытым небом, таких как концерты и спортивные матчи, если нельзя обеспечить расстояние в 1,5 метра между сидениями. Маски также нужны в закрытых помещениях, таких как супермаркеты, кинотеатры и музеи, неизменными также остались правила относительно баров, ресторанов и общественного транспорта. Можно свободно перемещаться по жилым домам, где вакцинированы 80% жильцов, но гости и приглашенные работники должны надевать маски при входе.

На видео из Мадрида, опубликованном агентством AFP 26 июня можно заметить, что многие люди уже пользуются ослаблениями и снимают маски в общественных местах. Так отдыхающие по одному и группами сидят на бортиках фонтанов, стараясь соблюдать безопасную дистанцию. Туристы получили возможность делать селфи с открытым лицом, не рискуя получить штраф. В то же время, большая часть прохожих надевают маски на оживленных улицах и площадях.

Днем ранее в Израиле возобновили масочный режим из-за роста заболеваемости. 24 июня местные медики зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 70% больных подхватили индийский штамм — самый опасный из ныне известных.