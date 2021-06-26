"Дотримуйтесь дистанції": в Іспанії дозволили гуляти без масок, але не всюди (відео)

Іспанцям більше не потрібно закривати обличчя на вулицях, якщо триматися в 1,5 метрах один від одного, але порушення нових правил загрожує штрафом в 100 євро.

З 26 червня в Іспанії вступають в силу нові правила карантину, які дозволяють людям ходити без масок в громадських місцях. Подробиці повідомило видання The Olive Press.

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21 червня влада Іспанії визнала, що тривожна ситуація минула, а 24 червня анонсували зміни, які торкнулися масочного режиму. Так жителі країни і туристи вперше з травня 2020 року можуть зняти маску на вулиці, вільно подихати свіжим повітрям в парках і засмагати на пляжах. У той же час, продовжує діяти ряд обмежень, за порушення яких можуть оштрафувати на 100 євро.

Нові правила зобовʼязують пішоходів завжди носити при собі маску на випадок, коли ніяк не можна уникнути ризикованої близькості з іншими людьми і зберігати безпечну дистанцію в 1,5 метра. Це означає, що на жвавих вулицях, зупинках транспорту, тренувальних майданчиках і тому подібних місцях маски, все ж, доведеться надягати, а ось на відкритих просторах їх можна заховати в кишеню, рюкзак або просто опустити на підборіддя.

Уряд Іспанії зобовʼязує дотримуватися маскового режиму під час великих заходів під відкритим небом, таких як концерти і спортивні матчі, якщо не можна забезпечити відстань в 1,5 метра між сидіннями. Маски також потрібні в закритих приміщеннях, таких як супермаркети, кінотеатри і музеї, незмінними також залишилися незмінними правила щодо барів, ресторанів і громадського транспорту. Можна вільно переміщатися по житлових будинках, де вакциновані 80% мешканців, але гості та запрошені працівники повинні надягати маски при вході.

На відео з Мадрида, опублікованому агентством AFP 26 червня можна помітити, що багато людей вже користуються ослаблениями і знімають маски в громадських місцях. Так відпочиваючі по одному і групами сидять на бортах фонтанів, намагаючись дотримуватися безпечної дистанції. Туристи отримали можливість робити селфі з відкритим обличчям, не ризикуючи отримати штраф. У той же час, велика частина перехожих надягають маски на жвавих вулицях і площах.

Днем раніше в Ізраїлі відновили масковий режим через зростання захворюваності. 24 червня місцеві медики зареєстрували 227 нових випадків зараження коронавірусів, при цьому 70% хворих підхопили індійський штам — найнебезпечніший з нині відомих.