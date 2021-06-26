Скандал в Британии: глава Минздрава нарушил карантин, изменив жене на работе (видео)

Оппозиция требует уволить чиновника, но премьер-министр Борис Джонсон не спешит отправлять его в отставку.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок нарушил правила карантина, поцеловавшись со своей помощницей Джиной Коладанжело. Компрометирующие кадры опубликовал таблоид The Sun.

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По данным СМИ, запись была сделана камерой видеонаблюдения в мае, когда в Великобритании еще действовал запрет на близкие контакты вне дома. Мэттью Хэнкок и Джина Коладанжело поцеловались в помещении офиса Министерства здравоохранения на улице Уайтхолл в рабочее время.

Позже британский министр сделал официальное заявление и признал свою вину в нарушении социальной дистанции:

"Я разочаровал людей и очень жалею. Я продолжаю работать над тем, чтобы вывести страну из этой пандемии, и был бы благодарен за конфиденциальность для моей семьи в этом личном вопросе".

Как пишет Reuters, после скандала оппозиционная партия Лейбористов настаивала на увольнении Хэнкока, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отправлять его в отставку. Тем не менее, вопрос министра здравоохранения в правительстве пока не закрыт.

Отметим, что Мэттью Хэнкок уже 15 лет состоит в браке, у них с женой есть трое детей. Джина Коладанжело также состоит в браке. Марту Хэнкок недавно сфотографировали выходящей из дома, она по прежнему носит обручальное кольцо.

Ранее президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантина. Он принял участие в массовом мероприятии и прокатился на мотоцикле в окружении толпы без маски, за это его обязали заплатить около 108 долларов. Такое наказание постигло его сына Эдуардо, министра инфраструктуры и конгрессмена.

В декабре президента Чили Себастьяна Пиньеру оштрафовали за фото без маски на 3500 долларов. По словам политика, он гулял возле своего дома и согласился сфотографироваться с незнакомой женщиной, проигнорировав строгие правила карантина.