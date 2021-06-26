Скандал у Британії: голова МОЗ порушив карантин, зрадивши дружині на роботі (відео)

Опозиція вимагає звільнити чиновника, але прем'єр-міністр Борис Джонсон не поспішає відправляти його у відставку.

Міністр охорони здоровʼя Великобританії Меттью Хенкок порушив правила карантину, поцілувавшись зі своєю помічницею Джиною Коладанжело. Компрометуючі кадри опублікував таблоїд The Sun.

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За даними ЗМІ, запис був зроблений камерою відеоспостереження в травні, коли у Великобританії ще діяла заборона на близькі контакти поза домом. Меттью Хенкок і Джина Коладанжело поцілувалися в приміщенні офісу Міністерства охорони здоровʼя на вулиці Уайтхолл в робочий час.

Пізніше британський міністр зробив офіційну заяву і визнав свою провину в порушенні соціальної дистанції:

"Я розчарував людей і дуже шкодую. Я продовжую працювати над тим, щоб вивести країну з цієї пандемії, і був би вдячний за конфіденційність для моєї сімʼї в цьому особистому питанні".

Як пише Reuters, після скандалу опозиційна партія Лейбористів наполягала на звільненні Хенкока, проте премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон відмовився відправляти його у відставку. Проте, питання міністра охорони здоровʼя в уряді поки не закрите.

Відзначимо, що Меттью Хенкок вже 15 років перебуває у шлюбі, разом з дружиною має трьох дітей. Джина Коладанжело також перебуває у шлюбі. Марту Хенкок недавно сфотографували поблизу дому, вона як і раніше носить обручку.

Раніше президента Бразилії Жаіра Болсонару оштрафували за порушення карантину. Він взяв участь в масовому заході і прокотився на мотоциклі в оточенні натовпу без маски, за це його зобовʼязали заплатити близько 108 доларів. Таке покарання спіткало його сина Едуардо, міністра інфраструктури і конгресмена.

У грудні президента Чилі Себастьяна Піньєру оштрафували за фото без маски на 3500 доларів. За словами політика, він гуляв біля свого будинку і погодився сфотографуватися з незнайомою жінкою, проігнорувавши строгі правила карантину.