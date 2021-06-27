В Монако умер миллиардер РФ из списка Forbes, занимавшийся секретными военными разработками

По информации журналистов, бизнесмен болел коронавирусом. При этом его семья требует, чтобы точную причину смерти выяснил независимый международный эксперт.

В Монако умер инвестор Олег Бурлаков, который входит в список самых богатых россиян по версии Forbes. О его смерти и сообщило издание ссылаясь на знакомого бизнесмена и друга жены.

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Источники издания сообщают о двух вероятных местах смерти. Первая о том, что умер Бурлаков еще 21 июня, но о его смерти изданию стало известно лишь сегодня, 27 июня.

"Семья Бурлаковых с глубоким сожалением сообщает о смерти Олега Бурлакова, скончавшегося 21 июня 2021 года в Москве в возрасте 72 лет. Жена Людмила, дочери Елена и Вероника скорбят и просят уважать их личное пространство в это тяжелое время", — указывается в сообщении, которое поступило в издание.

В нем также указывается, что семья усопшего хочет, чтобы все обстоятельства смерти выяснил независимый международный эксперт. Его дочери постоянно запрашивали информацию о его состоянии, когда узнали о его болезни, и были в шоке, узнав о смерти от юристов.

А вторым местом смерти собеседники издания называют Монако, куда вернулся бизнесмен из Москвы. Он так проживал последние несколько лет.

Также известно, что с 2020 года Олег Бурлаков начинал бракоразводный процесс с Людмилой Бурлаковой.

Как сообщает РБК, во времена СССР Бурлаков занимался секретными военными разработками. Его называли одним из самых скрытных бизнесменов в рейтинге самых богатых людей России.

Последнее время он был известен из-за его парусной яхты Black Pearl, которая работает на солнечной и ветряной энергии.

[ + – ] Яхта миллионера Фото: Yachtonly.com

Бурлаков был совладельцем "Стройлесбанка", ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". Состояние миллионера издание оценивало в 650 миллионов долларов.

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