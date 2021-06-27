У Росії помер мільйонер зі списку Forbes, який займався секретними військовими розробками
За інформацією журналістів, бізнесмен хворів на коронавірус. При цьому його родина вимагає, щоб точну причину смерті з'ясував незалежний міжнародний експерт.
У Москві помер інвестор Олег Бурлаков, який входить в список найбагатших росіян за версією Forbes. Про його смерть і повідомило видання посилаючись на знайомого бізнесмена та друга дружини.
Повідомляється, що помер Бурлаков ще 21 червня, але про його смерть виданню стало відомо лише сьогодні, 27 червня.
"Сім'я Бурлакова з глибоким жалем повідомляє про смерть Олега Бурлакова, який помер 21 червня 2021 року в Москві у віці 72 років. Дружина Людмила, дочки Олена і Вероніка сумують і просять поважати їх особистий простір в цей важкий час", — вказується в повідомленні, яке надійшло до видання.
У ньому також вказується, що сім'я покійного хоче, щоб всі обставини смерті з'ясував незалежний міжнародний експерт. Його дочки постійно запитували інформацію про його стан, коли дізналися про його хвороби, і були шоковані, дізнавшись про смерть від юристів.
Також відомо, що з 2020 року Олег Бурлаков починав шлюборозлучний процес з Людмилою Бурлакової.
Як повідомляє РБК, за часів СРСР Бурлаков займався секретними військовими розробками. Його називали одним з найбільш укритті бізнесменів в рейтингу найбагатших людей Росії.
Останнім часом він був відомий через його парусної яхти Black Pearl, яка працює на сонячній та вітряній енергії.
Бурлаков був співвласником "Стройлесбанка", йому також належали лакофарбова фабрика Terpentin і інвестиційно-будівельна компанія "Імпульс". Стан мільйонера видання оцінювало в 650 мільйонів доларів.
Нагадаємо, від коронавірусу помер відомий блогер Слава Се і Ванич. Йому було 53 роки.
30 травня не стало відомого українського письменника, публіциста, прозаїка і громадського діяча Михайла Слабошпицького. Він помер у віці 74 років.