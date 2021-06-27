"Это была гонка со временем": уцелевшие при обрушении здании в США о том, как им удалось выжить

Семья из четырех человек проснулась среди ночи от очень громкого удара. Сперва они подумали, что это летняя гроза, но выйдя на балкон они поняли, что произошло.

Семья из Нью-Джерси, которой удалось спастись из разрушенного здания Champlain Towers, рассказала о том как им удалось выбраться из дома. Об этом сообщает USA Today.

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В ночь с 23 на 24 июня семья Агуэро проснулись от того, что их жилище начало трястись. В начале они подумали, что это началась летняя гроза. Однако через несколько минут разразился очень громкий удар, от которого сильно задрожали стены.

[ + – ] Семья Агэро, которым удалось спастись при обрушении здания в США Фото: Скриншот

Супруга пошли проверять своих детей 22-летнего парня и 14 летнюю дочь, которые смотрели фильмы ночью. А Альберт Агуэро выглянул в окно и увидел серый дым, а выйдя на балкон, он обнаружил облако бетонной пыли.

[ + – ] Последствия обрушения здания в Майами Фото: AP News

"Когда мы открыли дверь в квартиру, мы наконец поняли, что произошло. Я посмотрел налево, и честно говоря, там уже ничего не было. Квартира слева от нас была разрезана пополам. Я с нетерпением ждал лифта, прямо напротив нас, но там было две дыры. Я крикнул жене: "возможно, мы не выберемся из этого", — рассказывает глава семейства.

Схватив свои кошельки и телефоны, бросив другие вещи, они начались спускаться по лестнице. Была вероятность, что здание может продолжить разрушаться. На одном из этажей они заметили пожилую женщину, которой также помогли спастись.

Спустившись на первый этаж все семейство побежало в сторону террасы у бассейна. Там было небольшое отверстие в заборе, через которое они все побежали на пляж к морю. Они опасались, что здание может продолжить разрушаться.

"Определенно чувствую, что нам дали вторую возможность в жизни", — подытожил Альберт Агуэро.

Напомним, 25 июня во Флориде обрушилась многоэтажка. 99 человек пропали без вести. По словам экспертов, здание было нестабильным еще с 1990 годов. Каждый год оно проседало на 2 миллиметра.

Позже стало известно, что обрушились около половины из 130 квартир Champlain Towers в Серфсайде. Спасатели подтвердили смерть минимум четырех человек, судьба еще 159 остается неизвестной.