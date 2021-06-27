"Це були перегони з часом": вцілілі при обвалі будинку в США про те, як їм вдалося вижити

Сім'я з чотирьох осіб прокинулася серед ночі від дуже гучного удару. Спершу вони подумали, що це літня гроза, але вийшовши на балкон вони зрозуміли, що сталося.

Сімʼя з Нью-Джерсі, якій вдалося врятуватися зі зруйнованої будівлі Champlain Towers, розповіла про те як їм вдалося вибратися з дому. Про це повідомляє USA Today.

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В ніч з 23 на 24 червня сімʼя Агуеро прокинулися від того, що їх житло початок трястися. Спочатку вони подумали, що це розпочалася літня гроза. Однак через кілька хвилин прозвучав дуже гучний удар, від якого сильно затремтіли стіни.

[ + – ] Сім'я Агеро, яким вдалося врятуватися під час обвалення будівлі в США Фото: Скриншот

Дружина пішла перевіряти своїх дітей: 22-річного хлопця і 14-річну доньку, які дивилися фільми вночі. А Альберт Агуеро виглянув у вікно і побачив сірий дим, а вийшовши на балкон, він виявив хмара бетонного пилу.

[ + – ] Наслідки обвалення будівлі в Майамі Фото: AP News

"Коли ми відкрили двері у квартиру, ми нарешті зрозуміли, що сталося. Я подивився наліво, і чесно кажучи, там уже нічого не було. Квартира зліва від нас була розрізана навпіл. Я з нетерпінням чекав ліфта, прямо навпроти нас, але там було дві дірки. Я крикнув дружині: "можливо, ми не виберемося з цього", — розповідає голова сімʼї.

Схопивши свої гаманці та телефони, кинувши інші речі, вони почалися спускатися по сходах. Була ймовірність, що будівля може продовжити руйнуватися. На одному з поверхів вони помітили літню жінку, якій також допомогли врятуватися.

Спустившись на перший поверх все сімейство побігло в сторону тераси біля басейну. Там було невеликий отвір в паркані, через яке вони всі побігли на пляж до моря. Вони побоювалися, що будівля може продовжити руйнуватися.

"Безумовно відчуваю, що нам дали другу можливість в житті", — підсумував Альберт Агуеро.

Нагадаємо, 25 червня у Флориді завалитися багатоповерхівка. 99 людей зникли безвісти. За словами експертів, будівля була нестабільним ще з 1990 років. Щороку вона просідала на 2 міліметри. Пізніше стало відомо, що завалилось близько половини зі 130 квартир Champlain Towers в Серфсайд. Рятувальники підтвердили смерть мінімум чотирьох осіб, доля ще 159 залишається невідомою.