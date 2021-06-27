К взрывам в Чехии причастны шпионы РФ, другие версии не рассматриваются, - премьер-министр

Инцидент стал причиной спора премьера с президентом. Последний настаивает, что нужно рассматривать несколько версий взрывов на военных складах в 2014 году.

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш отверг возможность существования нескольких версий инцидента во Врбетице, уверяя, что за взрывами на военных складах стоят именно российские шпионы, передает РИА.

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Так, премьер-министр решил прокомментировать недавнее заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что якобы существует несколько версий взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По словам Андрея Бабиша, чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Более того, он назвал другие версии ЧП на военных складах — "нехорошими для Чехии".

Раскритиковал позицию Милоша Земана и глава верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он назвал поведение президента Чехии "безответственным", ведь силовики расследуют только одну версию ЧП — теракт.

"Когда к господину президенту пришли (17 апреля) премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек с предложением о высылке 18 дипломатов РФ на основе выясненных фактов (якобы об участии агентов РФ в организации взрывов — ред.), он (Земан) ответил, что поддерживает их в этом и согласен (с высылкой). А потом (Земан) всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной", — подчеркнул топ-политик.

Ранее Фокус сообщал, что Чехия обвинила российских шпионов в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице. По данным следствия, к теракту причастны сотрудники ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а после обвинений из Чехии выслали российских дипломатов.

Также Фокус рассказывал, что РФ отреагировала на обвинения Чехии и выслала из страны чешских дипломатов. 20 сотрудников посольства Чехии были объявлены персонами нон грата на территории Российской Федерации.