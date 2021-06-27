До вибухів у Чехії причетні шпигуни РФ, інші версії не розглядаються, — прем'єр-міністр

Інцидент став причиною суперечки прем'єра з президентом. Останній наполягає, що потрібно розглядати кілька версій вибухів на військових складах в 2014 році.

Глава уряду Чехії Андрій Бабіш відкинув можливість існування декількох версій інциденту у Врбетіце, запевняючи, що за вибухами на військових складах стоять саме російські шпигуни, передає РІА.

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Так, прем'єр-міністр вирішив прокоментувати нещодавню заяву президента Чехії Мілоша Земана про те, що нібито існує кілька версій вибухів на військових складах в Врбетіце в 2014 році.

За словами Андрія Бабіша, чеське керівництво не розглядає інших версій вибухів на складах під Врбетіце, крім втручання російських спецслужб. Більш того, він назвав інші версії НП на військових складах — "нехорошими для Чехії".

Розкритикував позицію Мілоша Земана і глава верхньої палати парламенту Мілош Вистрчил. Він назвав поведінку президента Чехії "безвідповідальною", адже силовики розслідують тільки одну версію НП — теракт.

"Коли до пана президента прийшли (17 квітня) прем'єр Андрій Бабіш і віце-прем'єр Ян Гамачек з пропозицією про висилку 18 дипломатів РФ на основі з'ясованих фактів (нібито про участь агентів РФ в організації вибухів — ред.), він (Земан) відповів, що підтримує їх в цьому і згоден (з висилкою). А потім (Земан) всьому народу постійно заявляє, що те, в чому він підтримав Бабіша і Гамачека, лише одна з версій, яку він розглядає як можливу", — підкреслив топ- політик.

Раніше Фокус повідомляв, що Чехія звинуватила російських шпигунів у причетності до вибухів на військових складах в Врбетіце. За даними слідства, до теракту причетні співробітники ГРУ РФ Анатолія Чепіга і Олександр Мішкін, а після звинувачень з Чехії вислали російських дипломатів.

Також Фокус розповідав, що РФ відреагувала на звинувачення Чехії і вислала з країни чеських дипломатів. 20 співробітників посольства Чехії були оголошені персонами нон грата на території Російської Федерації.