Получали пособие и жаловались на безденежье: в Египте отец семьи оставил в наследство $1,5 млн

После смерти мужчины его сын отправился в банк, посчитав происходящее ошибкой. После общения с сотрудником учреждения он упал в обморок.

В одной из деревень в провинции Сохаг на юге Египта мужчина всю жизнь притворялся бедным и не давал денег жене и детям, а после смерти семья узнала о наличии банковского счета, на котором лежат 1,5 миллиона долларов, сообщает gulftoday.ae

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Скупой отец очень мало давал денег своей семье, обманывая их, что у него есть долги, пока не умер, оставив жену, сына и дочь. Он проработал 25 лет в одной из стран Персидского залива.

Но через месяц после его смерти семье пришло письмо из банка на имя отца семейства.

Они подумали, что их отец задолжал этому банку деньги, поэтому сын отправился в финансовое учреждение, чтобы решить эту проблему.

В банке не знали, что мужчина умер месяц назад. Поэтому сотрудник учреждения сообщил наследнику, что у его отца есть депозит, на котором лежит 22 миллиона египетских фунтов (около 1,5 миллиона долларов).

Египтянин не выдержал потрясения, поэтому потерял сознание и был доставлен в больницу. Сейчас с ним все в порядке. После этого вся семья "скупого отца" отправилась в банк для оформления процедуры получения денег.

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