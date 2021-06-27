Отримували допомогу і скаржилися на безгрошів'я: в Єгипті батько родини залишив у спадок $ 1.5 млн

Після смерті чоловіка його син вирушив до банку, вважаючи, що відбувається помилкою. Після спілкування зі співробітником установи він втратив свідомість.

В одному з сіл в провінції Сохаг на півдні Єгипту чоловік все життя прикидався бідним і не давав грошей дружині і дітям, а після смерті родина дізналася про наявність банківського рахунку, на якому лежать 1,5 мільйона доларів, повідомляє gulftoday.ae

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Скупий батько дуже мало давав грошей своєї сім'ї, обманюючи їх, що у нього є борги, поки не помер, залишивши дружину, сина і дочку. Він пропрацював 25 років в одній з країн Перської затоки.

Але через місяць після його смерті сім'ї прийшов лист з банку на ім'я батька сімейства.

Вони подумали, що їх батько заборгував цьому банку гроші, тому син вирушив до фінансової установи, щоб вирішити цю проблему.

У банку не знали, що чоловік помер місяць тому. Тому співробітник установи повідомив спадкоємцю, що у його батька є депозит, на якому лежить 22 мільйони єгипетських фунтів (близько 1,5 мільйона доларів).

Єгиптянин не витримав потрясіння, тому втратив свідомість і був доставлений в лікарню. Зараз з ним все в порядку. Після цього вся родина "скупого батька" вирушила в банк для оформлення процедури отримання грошей.

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