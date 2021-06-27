В Колумбии обстреляли вертолет, на котором летел президент: объявлена награда за стрелков (фото)

Кроме гаранта, на борту находился министр обороны и глава МВД. За информацию о стрелявших власти обещают 3 млн песо ($796 000).

Президент колумбии Иван Дуке приближался к аэропорту Кукута недалеко от границы с Венесуэлой, когда его вертолет подвергся обстрелу, сообщает BBC

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На опубликованных позже фотографиях видны пулевые отверстия в несущем винте и хвосте вертолета.

На борту никто не пострадал. ООН, ЕС и США осудили нападение.

Министр обороны Колумбии Диего Молано, который находился на борту вертолета, предложил награду за любую информацию о стрелявших. В вертолете, кроме президента и министра обороны находились также министр внутренних дел Даниэль Паласиос и другие официальные лица.

Между тем национальная полиция объявила, что в окрестностях Кукута они обнаружили оружие – автомат АК-47 и винтовку калибра 7,62 мм которые, по словам полиции, использовались при нападении.

Винтовка калибра 7,62 мм имела "знак вооруженных сил Венесуэлы", заявил начальник национальной полиции генерал Хорхе Варгас.

"Мы ищем отвественных за обстрел. Мы не сдадимся, пока не поймаем их", — написал он в Твиттере.

[ + – ] Следы от пуль на вертолете президента Колумбии Фото: BBC

Кто совершил нападение, пока не известно.

Перед стрельбой президент Дуке был на мероприятии в регионе Кататумбо. Этот район находится вдоль колумбийско-венесуэльской границы и является одним из основных регионов страны для выращивания коки, ключевого ингредиента наркотического кокаина.

Колумбия уже обвиняла Венесуэлу в укрывательстве боевиков в прошлом, но там отрицают свою причастность. Страны разорвали дипломатические отношения после прихода к власти Дуке в 2018 году.

Левая Национально-освободительная армия (ELN), крупнейшая повстанческая группировка Колумбии, действует в регионе Кататумбо.

Ранее в этом месяце ELN отрицала свою причастность к взрыву заминированного автомобиля на военной базе в Кукута. В результате нападения пострадали 36 человек, в том числе два военных советника США.