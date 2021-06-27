У Колумбії обстріляли вертоліт, на якому летів президент: оголошена нагорода за стрільців (фото)

Крім гаранта, на борту знаходився міністр оборони і голова МВС. За інформацію про тих, хто стріляв влада обіцяє 3 млн песо ($ 796 000).

Президент Колумбії Іван Дуке наближався до аеропорту Кукута недалеко від кордону з Венесуелою, коли його вертоліт був обстріляний, повідомляє BBC

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На опублікованих пізніше фотографіях видно кульові отвори в гвинті і хвості вертольота.

На борту ніхто не постраждав. ООН, ЄС і США засудили напад.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано, який знаходився на борту вертольота, запропонував нагороду за будь-яку інформацію про тих, хто стріляв. У вертольоті, крім президента і міністра оборони перебували також міністр внутрішніх справ Даніель Паласіос і інші офіційні особи.

Тим часом національна поліція оголосила, що в околицях Кукута вони виявили зброю — автомат АК-47 і гвинтівку калібру 7,62 мм які, за словами поліції, використовувалися під час нападу.

Гвинтівка калібру 7,62 мм мала "знак збройних сил Венесуели", заявив начальник національної поліції генерал Хорхе Варгас.

"Ми шукаємо відповідальних за обстріл. Ми не здамося, поки не спіймаємо їх", — написав він у Твіттері.

[ + – ] Сліди від куль на вертольоті президента Колумбії Фото: trump-elections

Хто вчинив напад, поки не відомо.

Перед стрільбою президент Дуке був на заході в регіоні Кататумбо. Цей район знаходиться вздовж колумбійсько-венесуельського кордону і є одним з основних регіонів країни для вирощування коки, ключового інгредієнта наркотичного кокаїну.

Колумбія вже звинувачувала Венесуелу в приховуванні бойовиків в минулому, але там заперечують свою причетність. Країни розірвали дипломатичні відносини після приходу до влади Дуке в 2018 році.

Ліва Національно-визвольна армія (ELN), найбільша повстанське угрупування Колумбії, діє в регіоні Кататумбо.

Раніше в цьому місяці ELN заперечувала свою причетність до вибуху замінованого автомобіля на військовій базі в Кукута. В результаті нападу постраждали 36 осіб, в тому числі два військових радника США.